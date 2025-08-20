Această poveste este legată de o tradiție economică veche, când sașii din Siebenburgen (un nume dat Transilvaniei) traversau Munții Carpați pentru a face schimburi comerciale. Ei ajungeau în zona Drăgășanilor, unde cumpărau vin, și, la schimb, ofereau obiecte de meșteșugărie renumite pentru calitatea lor în Europa.

Oltenii au găsit o metodă ingenioasă de a-i păcăli pe negustorii sași. Pentru a-și asigura un avantaj în negocieri, le ofereau mai întâi mâncare, apoi le serveau vinul lor cel mai tare. Sașii, neobișnuiți cu astfel de băuturi, se amețeau rapid, iar atunci când începeau discuțiile despre prețuri, erau într-o stare de ebrietate ușoară care le afecta capacitatea de negociere corectă, vânzându-și produsele la prețuri mai mici.

Schimbul comercial și înșelăciunea legendară

În momentul încărcării vinului la târg, deși prețul plătit de sas era mult mai mare decât de obicei, vinul bun era înlocuit cu cele mai slabe sortimente — zaibăr sau tulburel. Odată întorși acasă, sasii își dădeau seama că au fost păcăliți: au vândut produse meșteșugărești valoroase pe bani puțini și au achiziționat vin de slabă calitate, dar la prețuri exorbitante.

Pentru a echilibra situația, a luat naștere meseria de „Smecken” . Acest specialist în gust era însoțitorul negustorilor sași în podgorie, având rolul de a degusta vinurile și a stabili valoarea corectă a produselor schimbate. Când sașii erau deja amețiți de vin, „Der Schmecken”, adică „cel care gustă”, intra în acțiune.

Șmecherul era o figură respectată și temută, singurul care nu consuma niciun strop din băutură. El negocia prețul de vânzare pentru produsele meșteșugărești și determina corect prețul vinului cumpărat. Toți cei prezenți îi recunoșteau autoritatea și nimeni nu îi contrazicea deciziile.

De la „schmecken” la „șmecher” – o moștenire lingvistică și culturală

Astfel, oltenii au transformat „schmecken”, cu sensul său legat de gust și discernământ, într-un termen care desemnează pe cineva „isteț”, greu de păcălit și cu un spirit limpede. Dincolo de simpla degustare a vinului, „șmecherul” a devenit un simbol al perspicacității și al capacității de a negocia corect și inteligent.

