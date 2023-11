Pensionar: Este o inițiativă bună, toată lumea este mulțumită.

Reporter: Unde trebuia săajungeți pentru analize?

Pensionar: Am fost la Craiova de două ori.

Reporter: Câți kilometri sunt până acolo?

Pensionar: 80 de kilometri.



Pensionar: Am făcut analize și la ochi și la inimă. Au ieșit unele bune. Dacă este boală în ele ce să facem?



Pensionar: Este foarte bine că este gratuit și ne spune ce boli mai avem. Avem doctori care ne explică de ce suferim. Să se facă aici (analizele - n.r.) cu AUR-ul este bine.



Caravana România Suverană a poposit în localitatea Vădăstrița din județul OLT. Sute de oameni s-au strâns să-și facă analize medicale, după ani de zile în care n-au mai fost văzuți de doctori.



În urma unui control a fost depistat un pacient cu infarct miocardic acut. Astfel, viața acestuia a fost salvată.



"Avem o cazuistică un infarct miocardic acut de care nu se știa. Sunt mulți care nu au fost la control de foarte mulți ani. Noi depistăm și îi îndreptăm către medicul de familie pentru a primi bilet de trimitere către speciaiști", a declarat unul dintre voluntarii cooptati ca parte a acestui proiect.



Oamenii din comunitate au dat de veste din poartă în poartă, iar astfel sute de persoane au fost consultate de medici cu experiență.



Pensionara: Ne-au spus din om în om în comună. Am auzit alalătăieri. Am plecat de dimineață.

Reporter: De cât timp nu ați făcut un control la ochi?

Pensionara: De anul trecut. Sunt singură și nu pot să mă duc. Copiii sunt plecați și eu stau singurică.

Caravana România Suverană și Spitalul Mobil AUR ajung în câte un județ un județ pe săptămână, unde staționează în fiecare zi în mai multe localități pentru a da o mână de ajutor oamenilor care nu au acces la servicii medicale.



Voluntar: Ii dăm o pereche de ocherai, o punguță, toate documentele...

Reporter: Câți pacienți ați avut astăzi înscriși?

Voluntar: 81.



Caravana România Suverană și Spitalul Mobil AUR au venit în sprijinul oamenilor fără acces la servicii medicale cu aparatură modernă pentru investigații amănunțite.

