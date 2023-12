„Au apărut informații că firma de consultanță a lui Coldea are contracte. Nu au avut. L-am întrebat pe Remus Borza ce legătură are cu Grindeanu și Cristian Gava, dar n-a mai răspuns. A intrat în cârdășie cu Alexandru Cumpănașu. Băieții ăștia sunt o gașcă din servicii, iar domnul Gava lucrează și pentru Lagardere, lucrează și la Prima TV. E plin de știri că ar fi finul domnului Coldea. Domnul Gava n-a răspuns la mesajele mele, dar și-a sunat toți prietenii din sistem, care m-au sunat pe mine și la Realitatea. A sunat la un prieten bun de al meu ca să-mi spună că nu e finul lui Coldea. De mână cu Borza, făcea intervenții la firmele care voiau să ia magazinele din Aeroportul Otopeni, iar Gava este băgat și în afacerea Millenium. A ajuns să facă emisiuni și la Prima TV, se plimbă cu Borza de mână prin oraș, dar tace mâlc. Pe vremea când era în ALDE, Remus Borza a negociat cu Grindeanu să fie ministrul Energiei în viitorul Guvern Grindeau 2, conform declarațiilor lui Călin Popescu Tăriceanu. „Remus Borza, cu o candoare greu de imaginat, le-a spus unor colegi că i s-a propus postul de ministru al Energiei și că a votat împotriva moțiunii Guvernului Grindeanu”, spunea Tăriceanu. Ciucă mai e președinte la PNL, că am înțeles că Borza stă în urechea lui Ciucă și îi suflă ce trebuie să spună. De ce vor băieții din jurul lui Ciucă să-l potențeze pe Grindeanu și să-i dea în cap lui Ciolacu? Mai bine Ciolacu decât golanii ăștia care au stat la masă cu statul paralel. Am dat știrea la două persoane importante și mi-au spus scurt: „A câștigat Coldea licitația!”. Domnul Gava e prieten apropiat al lui Remus Borza, cel care îl ghidonează pe Nicolae Ciucă. Domnule Ciucă, sfârșitul vi se va trage de la acest personaj. Domnul Borza a făcut foarte mulți bani în România. În stenograme se spunea că firma lui Coldea i-a blocat. Domnul Grindeanu e apropiat de Grupul de la Cluj, ca și Coldea. Domnul Gava, despre care se spune și în stenograme că e apropiat de grup, este colaborator al Lagardere, dar angajat și la Prima TV, apropiată de grupul de la Cluj. Remus Borza a mers de mână cu Gava. Despre el s-a tot spus că este ofițer SIE. Azi am fost sunat de un fost șef al SIE să-mi spună că nu e finul lui Coldea. Gava a apărut alături de Cumpănașu, alt personaj acoperit al serviciilor. Mă aștept să se extindă ancheta, pentru că toate astea s-au întîmplat în mandatul lui Grindeanu.

Gava e apropiat al domnului Coldea, deși spune că nu e finul său, dar e prieten cu Grupul de la Cluj, ca Grindeanu. Remus Borza e și președintele Clubului Oamenilor de Afaceri de la PNL. Domnul Borza cu Ponta au fost și colegi de facultate. Borza și Gava s-au dus să pună o vorbiă bună pentru Lagardere. Domnul Gava ar fi intervenit și pentru compania Millenium”, a declarat Anca Alexandrescu.

În doar o lună ofertanții trebuiau să consulte documentația de peste 300 de pagini

Calendarul acestei licitații suspecte a fost extrem de scurt și bănuit a fi fost făcut în favoarea Lagardere.

Practic într-o lună companiile interesate ar fi trebuit să consulte toată documentația procedurii unde doar contractul cu anexele au avut 280 de pagini plus încă 65 de pagini plus anexele. După care să întocmească propria ofertă formată din alte sute de pagini.

Acestei proceduri extrem de strânse i s-au adăugat și suspiciuni legate de favorizarea unui anumit competitor înscris la licitație.

