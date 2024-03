Stabilirea unui buget înainte de a ajunge la destinație te poate scăpa de durerile de cap din timpul călătoriei, relatează Kelly Magyarics pentru Business Insider.

Totuși, există cazuri în care oaspeții trec cu vederea anumite detalii care ar putea să le facă sejururile mult mai plăcute.

Ce greșeli să evităm:

Lipsa documentării înainte de rezervare

Nu toate stațiunile all inclusive sunt la fel. Unele dispun de piscine superbe și plaje sub așteptări, sau viceversa. De asemenea, unele sunt adresate familiilor, întrucât pun la dispoziția acestora cluburi și activități dedicate copiilor și adolescenților, iar altele nu acceptă oaspeți sub 18 ani.

Acestea fiind spuse, este necesar să te gândești la ce vrei de la o vacanță și să te documentezi.

Camere VIP și servicii extra

Termenul „all inclusive" nu mai are aceeași semnificație ca odinioară, susține Kelly Magyarics.

În zilele noastre, unele stațiuni oferă camere și apartamente de lux, cu avantaje ce pot include restaurante, piscine sau zone dedicate pentru oaspeții VIP.

„Deși cheltuirea unor sume mari pentru aceste facilități nu este pentru toată lumea, ele pot aduce un sentiment de lux și rafinament în vacanță, mai ales dacă vă cazați într-o stațiune aglomerată, unde oaspeții se văd nevoiți să își întindă prosoapele înainte de micul dejun pentru a ocupa șezlongurile”, afirmă experta.

Rezervări pentru cină

Deși este posibil ca stațiunea aleasă să aibă acces la o mulțime de restaurante, acest lucru nu înseamnă că poți obține o masă, mai ales la orele de vârf ( toată lumea vrea să servească cina la ora 19:30).

Pentru a evita dezamăgirea, rezervă mesele imediat după check-in sau înainte de a ajunge.

„Nu uitați că, în funcție de numărul nopților de cazare, este posibil să aveți dreptul la un număr limitat de rezervări pentru restaurantele à-la-carte, așa că alegeți cu înțelepciune.

Sfatul meu este să acordați prioritate localurilor care servesc preparate din gastronomia locală. La urma urmei, poți mânca friptură sau paste aproape oriunde”, a mai adăugat scriitoarea pasionată de călătorii.

Umplerea farfuriei

Stațiunile all-inclusive sunt adesea cunoscute pentru bufetele pline de bunătăți la orice oră din zi. Deși poate fi tentat să îți umpli farfuria, este recomandat să arunci o privire înainte. Astfel, poți evita supraalimentarea și irosirea alimentelor.

De asemenea, preparatele se pot schimba de la o zi la alta. Încearcă ceva nou!

Uiți să iei în călătorie un recipient termoizolant

Recipientele termoizolante mențin băuturile reci mult mai mult timp și reduc numărul de drumuri la bar. În plus, acestea sunt mai prietenoase cu mediul înconjurător față de toate acele pahare de plastic de unică folosință.

Fără bacșiș

Cu excepția cazului în care unitatea de cazare nu are o politică strictă împotriva acestui lucru, bacșișurile mici pot fi foarte utile. De exemplu, poți fi servit mai repede dacă îi lași bacșiș unui barman.

Băuturi

Nu toate băuturile din stațiunile all inclusive sunt la fel de bune. Încearcă să mergi la barul din hol, care are tendința de a avea în stoc lichior de calitate superioară. De asemenea, nu uita să încerci băuturile locale.

Cocktailuri și șpriț

„Dar dacă tot mergeți la barul de la piscină pentru a comanda cocktailuri, veți sfârși prin a bea un miliard de calorii și, probabil, veți avea dureri de stomac sau o mahmureală mortală.

Dacă vreți să vă mențineți în formă, poate combinați puțin lucrurile cu o băutură spirtoasă cu apă minerală sau cu un șpriț. Și nu uitați să vă hidratați cu apă adevărată pentru a contracara efectele căldurii și ale soarelui”, a mai recomandat Magyarics.

Nu profita de facilitățile oferite de proprietățile surori

Unele stațiuni fac parte dintr-un ansamblu de unități deținute și operate de aceeași companie mamă. Totuși, poți avea acces la alte facilități, precum piscine suplimentare, săli de sport, etc.)

Dacă profiți de acestea, poți evita plictiseala.

Nu practici sporturi nautice

Deși închirierea unui jet-ski poate fi costisitoare, te poți bucura și de o placă de surf sau de un caiac, care sunt adesea incluse în prețul unui sejur all inclusive.

„Și dacă se întâmplă să vă cazați într-un loc unde aceste sporturi nautice sunt populare, adăugați-vă numele pe lista de așteptare la prima oră a dimineții”, mai recomandă experta pasionată de călătorii.

