Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, vedeta a discutat despre parcursul său religios alături de Francisc Doboș, un preot și purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București.

Andrea Esca a explicat că s-a convertit la catolicism când s-a căsătorit cu Alexandre Eram, deși a fost botezată ortodoxă. Cu toate acestea, a menționat că își păstrează credința în sufletele ortodoxe și continuă să meargă la biserica ortodoxă.

Copiii lor au fost, de asemenea, botezați în religia catolică. Andreea Esca a subliniat că schimbarea a fost necesară pentru căsătorie, iar familia lor este acum o combinație complexă de tradiții religioase.

Ce este chimioterapia preventivă, tratamentul urmat de Kate Middleton

„Eu sunt o catolică pârâtă pentru că sunt botezată ortodox, și recunosc, merg în continuare la biserica ortodoxă, am niște sfinți ortodocși în care cred și rămân acolo, în sufletul meu, dar am trecut la romano-catolici atunci când m-am măritat pentru că nu puteam altfel să facem căsătoria rămânând fiecare așa, de fapt așa era atunci, am înțeles că se poate, că unele biserici acceptă, altele nu. Noi nu am avut această șansă să fim acceptați fiecare cu… În 2000 ne-am căsătorit, deci iată, 24 de ani se fac imediat. Și atunci am trecut la romano-catolici ca să mă căsătoresc cu Alex, care este botezat romano-catolic. Copiii sunt și ei romano-catolici. Tata e greco-catolic, totul e complicat. Știi că în Ardeal erau greco-catolici până în 1948 când au zis comuniștii că toată lumea trece la ortodocși obligatoriu. Și după Revoluție s-a întors la biserica lui, la greco-catolici”, a spus Andreea Esca, citată de Tabu.ro.

Pericolul din băuturile tale preferate! Ce conțin, cu adevărat, energizantele. Puțină lume citește eticheta

Întrebată de ce partenerul său, Alexandre Eram, nu și-a schimbat religia, Andreea Esca a răspuns că important este să ai credință și să participi la practici religioase, indiferent de biserica în care te afli: „Știu că am încercat și asta a fost cea mai convenabilă variantă, important e să ai Dumnezeu și să treci pe la biserică, oricare ar fi biserica”.

Andreea Esca sărbătorește atât Paștele Catolic, cât și Paștele Ortodox, iar modul său de a onora cele două tradiții reflectă înțelegerea și deschiderea sa spirituală.

„Noi, duminică, avem Paștele. Eu sărbătoresc de fiecare dată de două ori, așa că sunt cea mai câștigată din toată alegerea. Nu țin post, nu sunt în stare să țin post, nu mi-am propus, dar probabil că dacă mi-aș propune aș ține post, dar la catolici e mult mai ușor pentru că doar carne nu trebuie să mănânci. Dar având în vedere că mănânc foarte puțină carne, chiar aș putea spune că țin”, a mai spus Andreea Esca.

Indemnizații pentru românii declarați „tezaur uman viu”. Anunțul ministrului Culturii