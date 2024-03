Plosnitele de pat sunt insecte invazive mici si plate, a caror unica sursa de hrana este sangele persoanelor si animalelor care dorm in pat. Aceste insecte dezgustatoare au o culoare rosie-maronie si o lungime cuprinsa intre 1 si 7 mm. Desi depind de sange pentru a se mentine in viata, ele pot rezista si cateva luni de la o masa la alta. Pentru ca o femela sanatoasa de plosnita de pat poate depune pana la 500 de oua de-a lungul vietii sale, poti ajunge sa te confrunti cu o infestare serioasa in doar cateva saptamani.

Plosnitele de pat se inmultesc rapid, astfel ca este esential sa le depistezi inainte de a incepe sa se reproduca. Dupa ce ai identificat existenta unei infestari active cu plosnite de pat, trebuie sa impiedici raspandirea acesteia.

Un mod rapid si usor de a controla plosnitele vii de pat este sa le aspiri cu aspiratorul. Iata insa si trei remedii naturiste pe care le poti folosi acasa pentru a elimina plosnitele de pat.

1. Scapa de plosnite in mod natural prin intermediul caldurii sau frigului

Potrivit profesionistilor, temperatura este un mod eficient de a scapa de plosnitele dintr-o saltea sau din alta zona importanta in care acestea se pot ascunde.

Asadar, strange lenjeria afectata sau toate textilele din jur – inclusiv hainele – si spala-le in apa fierbinte timp de 30 de minute.

De asemenea, poti pune articolele afectate in congelator la o temperatura minima de -17 grade Celsius si lasa-le acolo timp de 4 zile, pentru a te asigura ca toate plosnitele de pat sunt moarte.

2. Foloseste aburul

Pentru a ucide plosnitele de pat fara o firma de dezinsectie, poti folosi un aparat cu aburi pe saltele, canapele si alte locuri in care se pot ascunde plosnitele.

Aburul se formeaza din apa incalzita la 100 de grade, asa ca este deja o temperatura peste punctul de exterminare necesar pentru a ucide imediat plosnitele de pat. Aburul va ucide cam orice insecta la aceasta temperatura.

n majoritatea cazurilor, aburul aplicat direct, lent si in mod egal, pe aproximativ orice suprafata (pe care se poate folosi aburul in siguranta) va fi eficient in distrugerea plosnitelor de pat.

Daca ai haine pe care poti folosi un aparat de curatat cu abur, foloseste-l in mod obinuit.

Daca ai anumite piese de mobilier ce pot rezista umezelii si temperaturii, treci lent peste zonele plate ale acestora si concentreaza-te pe crapaturi si fisuri si pe zonele in care exista suruburi si cuie, pentru ca acolo se ascund in general plosnitele.

3. Acopera saltelele

Exista protectii de saltea, cuverturi, sau paturi anti-insecte, pe care le poti aseza deasupra saltelei si bazei patului.

Cand sunt inchise bine, aceste protectii vor preveni intrarea plosnitelor si vor omori insectele care sunt prinse in interior. Ele formeaza, de asemenea, o bariera protectoare ce previne muscaturile insectelor in timp ce dormi.

Doua tratamente conventionale impotriva plosnitelor de pat

1. Foloseste un insecticid

Daca remediile casnice nu te atrag si nu ti se par bune pentru a scapa de plosnitele de pat, te poti orienta catre insecticide. Piretrinele si piretroizii sunt doua tipuri comune de insecticide, folosite pentru a omori plosnitele de pat.

Expertii spun ca insecticidele au o toxicitate relativ “scazuta” pentru animale si pentru oameni si actioneaza rapid. In plus, vei avea nevoie de o doza mica pentru a omori insectele.

Dezavantajul lor, insa, este ca unele plosnite de pat sunt rezistente la aceste substante chimice. In acest caz, poate fi nevoie sa folosesti un insecticid alternativ, precum clorfenapir sau neonicotinoide, care sunt variante sintetice ale nicotinei.

2. Foloseste un desicant

Desicantii sunt substante ce omoara plosnitele, distrugandu-le invelisul protector. Fara acest strat, insectele se usuca si mor.

Doua desicante populare sunt aerogelul de siliciu si pamantul de diatomee. Plosnitele de pat nu pot deveni rezistente la desicant, iar aceste substante au si o rata foarte mare de ucidere.

