Caniculă în România: Vor fi peste 40 de grade în țară în zilele următoare. Noaptea, minimele nu vor coborî sub 20 de grade Celsius în multe locuri, în timp ce maximele vor atinge valori de până la +41 de grade Celsius joi, în regiunile Muntenia și Oltenia.

Populația este sfătuită să ia măsuri de precauție pentru a se proteja de căldură și de efectele adverse ale acesteia asupra sănătății. Este important ca oamenii să evite expunerea prelungită la soare în timpul orelor de vârf, să se hidrateze adecvat, să poarte haine lejere și să folosească protecție solară.

De asemenea, este recomandat să se evite eforturile fizice intense în timpul zilei și să se petreacă timpul în locuri răcoroase și bine ventilate.

Vremea în țară de miercuri până vineri în fiecare regiune (12 - 14 iulie)

Temperaturile în Muntenia

12 iulie

Minime: 16 - 21 C

Maxime: 29 - 37 C

13 iulie

Minime: 17 - 22 C

Maxime: 33 - 41 C

14 iulie

Minime: 15 - 22 C

Maxime: 30 - 39 C

Temperaturile în Transilvania

12 iulie

Minime: 12 - 20 C

Maxime: 28 - 33 C

13 iulie

Minime: 14 - 19 C

Maxime: 27 - 34 C

14 iulie

Minime: 10 - 17 C

Maxime: 27 - 31 C

Temperaturile în Moldova

12 iulie

Minime: 15 - 21 C

Maxime: 28 - 33 C

13 iulie

Minime: 16 - 23 C

Maxime: 30 - 39 C

14 iulie

Minime: 13 - 20 C

Maxime: 27 - 35 C

Temperaturile în Oltenia

12 iulie

Minime: 16 - 21 C

Maxime: 31 - 37 C

13 iulie

Minime: 16 - 22 C

Maxime: 34 - 41 C

14 iulie

Minime: 15 - 21 C

Maxime: 31 - 38 C

Temperaturile în Dobrogea

12 iulie

Minime: 18 - 22 C

Maxime: 25 - 32 C

13 iulie

Minime: 21 - 23 C

Maxime: 26 - 39 C

14 iulie

Minime: 19 - 23 C

Maxime: 30 - 35 C

Temperaturile în Banat

12 iulie

Minime: 15 - 23 C

Maxime: 33 - 37 C

13 iulie

Minime: 17 - 19 C

Maxime: 35 - 39 C

14 iulie

Minime: 14 - 20 C

Maxime: 30 - 33 C

Temperaturile în Crișana

12 iulie

Minime: 15 - 24 C

Maxime: 28 - 35 C

13 iulie

Minime: 16 - 18 C

Maxime: 30 - 35 C

14 iulie

Minime: 12 - 21 C

Maxime: 28 - 31 C

Temperaturile în Maramureș

12 iulie

Minime: 15 - 19 C

Maxime: 29 - 32 C

13 iulie

Minime: 15 - 18 C

Maxime: 27 - 31 C

14 iulie

Minime: 12 - 16 C

Maxime: 26 - 30 C

Vremea sâmbătă și duminică în țară

Nu va veni răcoare în week-end, ci va fi foarte cald. Spre exemplu, la Craiova vor fi 33 C sâmbătă și +37 C duminică. La Râmnicu Vâlcea vor fi 33 C sâmbătă și +35 C duminică.

Sâmbătă maxima va fi de +34 C la Arad, iar duminică, +36 C. La Cluj vor fi +30 C sâmbătă și +32 C duminică, iar la Iași vor fi același maxime precum la Cluj.

La Constanța, maxima va fi de 30 C pe data de 15 iulie și de 29 C în ziua următoare.

La Sibiu vor fi 30 C sâmbătă și +33 C duminică, potrivit hotnews.ro