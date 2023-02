Nu trebuie să credem în pseudo studiile ieftine în care se manipulează doar în favoarea producătorilor. Fiecare trebuie să cunoască cum să aleagă uleiul de măsline, pentru a nu cădea în plasa producătorilor falși.

Nutriționistul Cristian Mărgărit atrage atenția că uleiurile de măsline extravirgin și virgin sunt foarte sensibile la temperatură și nu ar trebui folosite niciodată la gătit ci folosite doar în formă crudă. În special când pui puțin ulei de măsline în tigaie, el va fi foarte repede încălzit peste punctul la care valoarea nutritivă îi este afectată și poate chiar să devină toxic.

Despre falsificarea sa pe scara larga stim. Ori este facut din uleiuri ieftine (de soia) colorate si aromate artificial, ori te trezesti cu ulei din resturi etichetat drept „extravirgin”… din pacate chiar si cei mai buni si cinstiti producatori dau pentru uleiurile lor intervale destul de largi privind continutul si tipul grasimilor continute. Deja la continutul de antioxidanti si alti fitonutrienti pretiosi nu exista nici o evaluare, nu mai vorbim de garantie a continutului. In mod natural proportia acizilor grasi din uleiul de masline variaza in functie de soi, regiune, temperaturile din anul culturii respective.

Grasimile polinesaturate din uleiul de masline

A fost o vreme cand grasimile polinesaturate erau considerate solutia pentru sanatate. Timpul a trecut si parerea oamenilor de stiinta s-a schimbat: din cauza ca sunt instabili, acizii grasi polinesaturati provoaca si agraveaza bolile cardiovasculare in loc sa le previna si sa le vindece atunci cand sunt consumati in cantitati mari in detrimentul celorlalte tipuri de grasimi. Uleiul de masline este foarte instabil, continant un procent mare de grasimi polinesaturate.