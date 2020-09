Canadienii se luptă cu al doilea val al epidemiei COVID-19. Premierul Trudeau: "Nu este momentul pentru austeritate"

Într-un discurs către naţiune, Trudeau a spus miercuri că ţara "este la o răscruce" într-un moment în care patru mari provincii trec printr-un al doilea val epidemic. El s-a angajat că guvernul va face tot ceea ce este necesar pentru ca ţara să-şi revină de pe urma pandemiei.



Canada a raportat săptămâna trecută o medie zilnică de 1.123 de cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2, faţă de o medie de 380 la mijlocul lui august.

De la începutul pandemiei și până în prezent, numărul infectărilor cu noul coronavirus a ajuns la 147.753, iar cel al deceselor la 9.243.



Potrivit unui sondaj Abacus Data, canadienii sunt mai îngrijoraţi acum de epidemie decât oricând începând din luna aprilie a acestui an.



"Ne aflăm în pragul unei toamne care ar putea fi mult mai rea decât primăvara", a spus Trudeau, menționând însă că țara sa are "forţa" să aducă acest al doilea val sub control. "Ştim că putem să o facem, pentru că am mai făcut-o deja o dată", a adăugat el.



Anterior, cu prilejul aşa-numitului "Discurs al Tronului", Guvernul condus de Trudeau a promis să recupereze peste un milion de locuri de muncă pierdute în timpul crizei provocate de pandemia de coronavirus.



"Acesta nu este momentul pentru austeritate. Canada a intrat în această criză în cea mai bună situaţie fiscală dintre omologii săi', a arătat guvernul.



Cheltuielile deja anunţate vor aduce bugetul la un deficit estimat de 343,2 miliarde de dolari canadieni (256,6 dolari SUA), cel mai ridicat de după Al Doilea Război Mondial.



Discursul Tronului va fi supus votului de încredere al deputaţilor în săptămânile viitoare. Având în vedere că liberalii sunt minoritari în Camera Comunelor, vor avea nevoie de sprijinul unor deputaţi din opoziţie pentru a evita să fie îndepărtaţi de la guvernare, iar ţara să intre în alegeri.



Deși inițial și-au anunțat susținerea, dmocraţii de stânga par să-și fi reconsiderat poziția, chiar dacă afirmă, în continuare că nu vor să forțeze alegerile. Motivul pare să fie acela că propunerile guvernului nu le oferă suficient sprijin canadienilor. Conservatorii, în schimb, care reprezintă totodată și cel mai mare grup de opoziţie, au confirmat că nu vor sprijini guvernul.



Votul în parlament va avea loc, cel mai probabil, luna viitoare.