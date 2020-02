Campanie gigant de împădurire. Ministrul Mediului, Costel Alexe: Anul acesta, vom ridica 2.500 de păduri de la zero

"Anul acesta, vom ridica 2.500 de păduri de la zero și, evident, suprafața împădurită a României, așa cum este firesc, ar trebui să crească de la an la an. Avem, în acest an, toți puieții necesari acestei campanii de plantare și pentru primăvară, și pentru toamnă. În momentul de față, avem în cadrul Romsilva încă România aproximativ 200.000 de hectare de pădure care nu au servicii de pază. Sunt câteva opreliști legislative pe care vrem să le rezolvăm, să introducem toate pădurile în bază", a spus ministrul Mediului, Costel Alexe.

Ministrul Mediului pregătește și eficientizarea sistemului 112 pentru furtul de lemne.

"Vrem să angajăm și să mutăm în cadrul Dispeceratului de la Ministerul Mediului această componentă a 112, atunci când cineva sună să reclame o infracțiune silvică sau o tăiere ilegală de arbori sau transport ilegal să răspundă nu doar un polițist, ci și un reprezentant al ministerului, un personal silvic care, în sistem teleconferință, să poată discuta cu cel care a sunat", a explicat ministrul Mediului, Costel Alexe.