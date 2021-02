Propunerea modificat. CNSU propune includerea focarelor la calculul incidenței. Măsurile trebuie aprobate de Guvern

Modul de calcul al incidenței coronavirus la 14 zile este descris în Anexa la Hotărârea CNSU nr. 8 din 10.02.2021, la punctele 70, 71 și 72.

Calculul zilnic al incidenței „se realizează prin raportare la cifra reprezentând suma persoanelor cu domiciliul sau reşedinţa în localitatea de referinţă, comunicată comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin structurile teritoriale judeţene, în prima zi lucrătoare a săptămânii, la ora 16.00. Cifra comunicată de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date prin structurile teritoriale judeţene este utilizată ca referinţă pentru seîntreaga perioadă de timp până la furnizarea unui nou set de date actualizate”, se arată la punctul 72 din Anexa la HCNSU.

Astfel, nu va mai fi valabilă și excluderea focarelor din spitale și instituțiile de îngrijire (centre de bătrâni, centre sociale etc.), ca până acum.

Ce prevede exact Anexa HCNSU nr.8/2021 legat de calculul incidenței coronavirus

„70. Constatarea încadrării în limitele de incidență cu mulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în prezenta hotărâre se realizează în maxim 48 de ore de la atingerea acestora prin hotărâre a comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă pe baza analizelor prezentate de direcțiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, iar măsurile se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.

71. Direcțiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, calculează zilnic, pentru fiecare localitate din zona de competență, incidența cumulată a cazurilor pentru ultimele 14 zile și prezintă comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, analiza rezultată în cel mult 24 de ore de la data constatării atingerii limitelor stabilite în prezenta hotărâre.

Modificarea calculului incidenței a fost cerut deja de Ministerul Sănătății în luna ianuarie, iar șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a și anunțat că în următoarea Hotărâre a CNSU va fi inclusă această propunere. Arafat a anunțat vinerea trecută că s-a luat decizia de a introduce și focarele COVID în calculul ratei de incidență. El a precizat că incidența va avea o creștere relativă, dar nu va fi un impact mare, dar va fi un calcul mai fidel al cazurilor de COVID: „Nu vom mai scoate unele focare din calcul, ceea ce înseamnă totuși o creștere a incidenței, pentru că vor intra și focarele”. La sfârșitul lunii ianuarie, medicul Andreea Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a anunțat că în perioada următoare va fi modificat modul de calcul al incidenței coronavirus, prin includerea focarelor. „În condițiile in care noile tulpini nu numai din Marea Britanie, ci și din Africa de Sud si Brazilia, incep să fie circulante, în condițiile in care țările adoptă măsuri suplimentare fată de cele cu care au pornit in urma cu cateva luni, ne obligă și pe noi să fim cu garda sus. (...) Am discutat in ultimele zile foarte ferm vizavi de modificarea unor indici de raportare care să ne arate fiabil stadiul in care suntem, in dinamică, să ne poata da o valoare predictiva asupra ceea ce se intampla”, declara Andreea Moldovan pe 29 ianuarie.