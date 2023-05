"Nu suntem si nu am fost multumiti niciodata, dupa cum au decurs toate sedintele, timp de 3 ani de zile, la Tribunalul Slatina, iar acum am fost pasati pe mana altor judecatori, care incearca pe toate caile posibile sa le tina (faptele - n.r.) cat pot de departe de realitate. Noi banuim ca lucrurile nu stau asa cum au fost descrise de procurorii DIICOT in rechizitoriu. Pentru asta am stat de vorba si cu dna avocat si de comun acord...

Dinca a fost tot timpul controlat. Citesc si pe fizionomia omului, se vede ca are retineri. Asupra lui se fac presiuni din partea unor sus-pusi, oameni din institutiile statului. Timp de 3 ani de zile eu am ajuns la concluzia ca cazul nostru are probleme cu Scutul de la Deveselu, cu soldatii americani.

Am intrat chiar in prima zi in curtea lui Dinca. Ce s-a zic cu butoiul - acolo a fost o manevra a DIICOT-ului care sa dea alte proportii cazului. Fetele nu au fost arse, au fost pasate pe undeva, la americani. Am ferma convingere ca asa s-a intamplat.

E foarte greu pentru ca ne lovim de o masina a timpului si masina timpului sunt americanii. Americanii sunt dusmanii mei pe fata, sunt dusmanii nostri pentru ca ei stiu foarte bine ce au facut", a afirmat, marti, bunicul Luizei Melencu, in exclusivitate pentru Realitatea PLUS.