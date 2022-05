„În cazul primului ministru, sigur ca se va impune cu ajutorul celor de buna credinta din ministere si servicii, se incearca o lovitura, pentru ca deranjeaza. (...) Acum se încearcă <<lucrarea sa>>. (...) Și încearca ministerele de dedesubt, secretarii de stat să submineze activitatea primului ministru, împotriva țării. Nu-l cunosc, dar așa văd. Sunt asociații care au legătură cu activitatea Guvernului, business-uri strâns legate cu apărarea României, militară. Și acolo vedem direct cum instituții care trebuie să lucreze, cu SUA, sunt blocate.

Sper ca dl ministru al Digitalizării - Sebastian Burduja, care a terminat Stanford, are masterat la Harvard, să vadă... mai sunt softuri rusești, sârbești. Nu mai devreme de ieri prim-ministrul Serbiei a avut o atitudine anti-NATO, anti-UE, antiamericană, la fel Ungaria.

UDMR de la noi din Parlament, nu am nimic cu maghiarii din România. Vorbesc de cei din UDMR, care s-au îmbogățit susținuți de cetățenii maghiari și au taiat pădurile, impreună cu cei din PSD.Șef acum este o singură persoană. UDMR ține cu Orban, e legat de partidul lui Orban, care a votat împotrivă (la sancțiunile UE contra Rusiei - n.red.), deși Ungaria are drept de veto. S-a a luat decizia. Membrii UDMR au reprezentnați în comisiile de apărare, ale serviciilor secrete.

Ce siguranță am că oamenii ăștia nu iau documente și nu le duc in Ungaria. Cum știu eu că nu ii da informațiile astea? Aici nu mai e de glumă, totul are o limită. Cancerul ăsta trebuie eradicat. Sunt mai multe metode - iti dai demisia, pleci, există dat afară sau a treia cale, în care cetățeanul român își face dreptate...”, a declarat Bobby Păunnescu, duminică seară, într-o emisiune TV, la B1.

Marius Bostan, inițiator RePatriot, a adăugat că „e important ca cei care conduc să țină cont de ce e în interior , în exterior, să știi ce se întâmplă. Nu poți să ai fisuri, mai ales când ești angajat într-o luptă. Mai ales când o forță satanică... (se referă la Putin și războiul din Ucraina - n.red.). Trebuie să fii tâmpit să-ți lași breșe în interiorul cetății. (...) O să plece tot mai mulți români așa... Vorbesc de încredere. Trebuie să țină aproape de români, să meargă în popor, să discute cu românii”.