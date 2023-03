Proiectul de lege care le-ar putea permite românilor să călătorească în Statele Unite fără viză a ajuns în Parlamentul american. Anunțul vine din partea Ambasadei României în Statele Unite, la scurt timp după ce senatorii americani au fost în vizită în țara noastră și au stat de vorbă cu premierul Nicolae Ciucă.

Dacă proiectul trece de cele două camere ale Congresului și este promulgat de președintele Joe Biden, România va fi inclusă în Visa Waiver. Asta înseamnă că atât turiștii, cât și oamenii de afaceri români vor putea călători fără viză în America, pentru o perioadă de cel mult 90 de zile.

„În SUA sunt peste 200 de etnii și stau sub același steag, la fel cum respectă și legea și cum respectă și sistemul judiciar. Acolo, când apare un caz de corupție este așa o chestiune incredibilă și se judecă și toată America discută. Sistemul judiciar acolo functioneaza.

Care e problema? De ce avem noi o problemă cu asta? Și care duce la acest procent de refuz. Dacă ai depășit procentul respectiv de 20 la sută de refuz viză, nu te poți califica pentru Visa Waiver.

Femeile însărcinate nu pot fi reținute, arestate. Asta am vorbit cu consulul român de acolo, am vorbit la un moment dat de asta. Foarte multe cetatence de etnie romă au mers acolo însărcinate și au început să fure, să spunem pe față, asta este un caz clar, dovedit. Foarte multe (cazuri, n.r.)

Această chestiune a crescut procentul de refuzuri și suferă foarte mulți români. Pe lângă asta, noi am dat cetățenie unor cetățeni care ar fi trebuit să fie români moldoveni din zona Basarabiei care de fapt sunt ruși sau sunt din altă zonă. Care se duceau în America să spioneze. Și iar vine un refuz.

Chestia asta nu a făcut decât să crească nivelul celor care erau respinși (al refuzurilor, n.r.). Refuză peste tot. Deci 80 la sută primesc, 20 la sura nu primesc. Acum, ceea ce încearcă Congresul american este să dea, să treacă o chestiune specială, adică să nu se mai ia în calcul în cazul României 20 la sută, pentru că ei consideră că ceea ce a făcut Austria cu cazul Schengen este împotriva României și a intereselor țării noastre. Și vin să își schimbe doar pentru România o chestiune prin care să încerce să pună viza, ceea ce este de aplaudat”, a explicat omul de afaceri Bobby Păunescu, regizor și președinte ARMIS, în exclusivitate, joi seară, la România Suverană, cu Alexandra Păcuraru.

Senatorii americani Richard Durbin și Jeanne Shaheen, preşedintele Subcomitetului pentru Europa din cadrul Comitetului pentru Relaţii Externe al Senatului Statelor Unite, au introdus miercuri un proiect de lege care recomandă includerea României în programul Visa Waiver, care le va permite românilor să călătorească în Statele Unite fără viză pentru cel mult 90 de zile. În același timp, Guvernul României este încurajat „să intensifice eforturile” de combatere a traficului de persoane şi de îndeplinire a criteriilor tehnice pentru admiterea în program, așa cum sunt ele prevăzute în Legea americană a imigrării şi cetăţeniei, potrivit anunțului de joi al Amasadei României în Statele Unite.

La momentul introducerii proiectului de lege pe agenda Senatului, cei doi senatori americani s-au referit la rolul important şi activ pe care România îl are în cadrul NATO şi al Uniunii Europene, subliniind relaţia apropiată de aliat puternic al Statelor Unite. Ei au apreciat de asemenea sprijinul generos acordat refugiaţilor ucraineni în contextul agresiunii brutale a Rusiei împotriva Ucrainei.

Urmare a vizitei în România la finalul lunii februarie şi a discuţiilor purtate cu prim ministrul Nicolae Ciucă, senatorii Durbin şi Shaheen au evocat necesitatea includerii României în programul Visa Waiver, ca recunoaştere a eforturilor continue de promovare a idealurilor democratice, de susţinere a valorilor transatlantice şi ca măsură de consolidare a relaţiilor româno-americane.