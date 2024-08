Inhalații cu bere

Inhalatiile cu bere sunt una dintre cele mai eficiente metode pentru vindecarea bronsitei. Inspirand aburi de bere incalzita, va incalziti bronhiile, fapt care contribuie la vinde­carea lor. Turnati 2 litri de bere intr-un vas si incalziti-o la foc pana ce scoate aburi. Inspirati aburii berii, straduindu-va ca ei sa patrunda adanc in piept. Inhalatia dureaza 12-15 minute, iar terapia dureaza 10 zile.

Inhalatia poate sa se faca si cu bere in care se adauga diferite extracte (conifere, salvie, catina, etc).

Compresele cu bere

Daca suferiți de o bronsita este mai veche, se pot folosi comprese fierbinti, pregatite cu bere, pentru a incalzi bine zona bronhiilor. Compresele se aplica pe piept. Incalziti 50 ml de bere pana la temperatura de 70°C. Inmuiati o panza groasa in bere fierbinte si puneti-o pe piept. Pe urma acoperiti compresa cu o bucata de panza impermeabila. Dea­supra infasurati pieptul cu o tesatura din lana. Tineti compresa 10-12 minute. Dupa indepartarea ei, infasu­rati pieptul cu un înveliș gros din lana. Re­petati procedeul timp de 5 zile.

Un alt tratament al bronșitei este berea cu miere. Incalziti un pahar de bere pana la 70-80°C, adaugati 200 g miere topita in prealabil pe aburi si amestecati totul bine. Luati de trei ori pe zi, cate 1/3 de pahar, dupa mancare, in decurs de 5 zile.

Rețeta cu bere pentru stomatită

Adesea, bronsita si traheita sunt insotite de stomatita (inflamare a membranei cavi­tati bucale). Pentru a scapa de aceste afec­tiuni, folositi urmatoarele metode:

– Bere cu ou: Bateti un ou si diluati-l cu 250 ml bere abia incalzita. Beti o doza. Se recomanda sa se foloseasca in decurs de 5 zile.

– Bere cu miere: Incalziti 250 ml bere pana la 40°C si dizolvati in ea 20 g miere. Beti intreaga cantitate odata. Folositi metoda in decurs de 3-4 zile.

Durere în gât și răgușeală

–Bere cu roinita: Turnati 25 ml apa fiarta peste 10-20 g frunze de roinita, lasati-o sa se infuzeze 10 minute si adaugati 100 ml bere. Luati de 3 ori pe zi, cate 1/4 pahar. Durata terapiei este de 2 saptamani.

Reteta cu bere, pentru tuse seacă

Bere cu ulei vegetal: Incalziti 5 ml bere pana la temperatura de 40°C si adaugati in ea 10 g uleiul. Luati intreaga cantitate inainte de culcare, 3-4 zile la rand.

Pentru respirație greoaie

–Bere cu conuri de pin: Incalziti putin 250 ml berea. Adaugati 2 linguri tinctura din conuri de pin si 1 lingura mierea dizolvata pe baie de aburi. Amestecati bine totul. Beti cate 1/3 de pahar, cu 30 minute inainte de masa, de 3 ori pe zi, in decurs de o saptamana. Preparatul sa nu fie prea fierbinte.

