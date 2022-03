„Procurorul general Andrei Shved, în baza Legii Republicii Belarus „Cu privire la combaterea terorismului”, la propunerea președintelui Comitetului pentru Securitatea Statului, a trimis o cerere la Curtea Supremă prin care recunoaște organizația informală NEXTA cu substructurile sale NEXTA Live și LUXTA ca o organizație teroristă”, a transmite Nexta.

⚡️The Prosecutor's Office of #Belarus sent a petition to the Supreme Court to recognize #NEXTA and all our channels as a terrorist organization. pic.twitter.com/o6ufWo4c0L