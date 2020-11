Beatrice Rancea, managerul Operei din Iași, confirmată pozitiv cu coronavirus! Aproximativ 15 angajați ai Operei Iași au fost infectați

„Mi-am făcut testul în regim privat, să văd cum stau lucrurile, am fost ieri dimineață, a fost pozitiv. Am luat legătura cu medicul și voi sta două săptămâni în izolare acasă. Sunt bine, nu am niciun simptom. Nu știu dacă m-am infectat sau nu în operă.

Evident, nu am stat fără mască, nimeni nu a intrat în birou la mine fără mască, am avut întâlniri de maximum 15 minute și la toate cu geamurile deschise în permanență, păstrând inclusiv distanțarea socială. Evident că și spectacolul de Tosca de săptămâna trecută a fost realizat în condiții de maximă siguranță”, a explicat Beatrice Rancea.