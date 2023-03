În motivarea sentinței prin care Ionel Arsene a fost condamnat la închisoare, judecătorii citează pasaje importante din rechizitoriul întocmit de procurorii DNA. Anchetatorii vorbesc inclusiv despre măsurile rudimentare de... discreție pe care Ionel Arsene și le lua atunci când punea la cale numiri politice sau afaceri ilegale.

În încercarea de a se asigura că discuțiile sale nu sunt interceptate de către procurori, Ionel Arsene a purtat o bună parte dintre conversații în băi. Dădea drumul la apă și la uscătoarele de mâini, tocmai pentru a fi cât mai greu de ascultat.

Ionel Arsene: Tu ocupă-te... să iasă ce-am discutat noi... că eu am grijă pentru amândoi.

sursa: rechizitoriul DNA

Dintr-un dialog pe tema negocierilor pentru numirea politică a directorului de la Apele Române se vede și influența pe care Ionel Arsene o avea asupra celor din Ministerul Mediului. Tot într-o toaletă, Ionele Arsene îi atrăgea atenția să fie mai discret secretarului de stat Iulian Jugan.



AI ....Și tu mai fii atent cu cine te întâlnești și ce faci. Și ce vorbești! JI: Cu cine?

AI: Cu cine te mai întâlnești și ce faci și ce vorbești!

JI: Da’ cu cine?

AI: Ți-am spus că toată lumea care are treabă, vine la mine!

JI: Și o venit vreo cineva să....?

AI: Am auzit niște chestiuni...că... aș vrea să cred că nu ne ferim.

JI: Deci nici un capăt de ață nu... n-o fost....

AI: Deci, când are treabă cineva cu tine... așa... Îi spui că la mine tre’ să ajungă.

Conversațiile care nu aveau loc în toaletă, se țineau pe stradă, în șoaptă. În final, tehnica de ascultare s-a dovedit suficient de bună încât să le permită procurorilor să obțină o condamnare de șase ani și opt luni. Chiar dacă, momentan, doar pe hârtie. Ionel Arsene este dat în urmărire generală după ce a părăsit țara înainte de pronunțarea sentinței.