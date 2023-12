Ceea ce ar putea părea doar o speculație sau o presupunere susținută de stereotipuri este acum susținut de descoperirile uimitoare ale unui studiu recent. Acesta a investigat legătura dintre trăsăturile fizice și infidelitatea masculină, dezvăluind astfel faptul că există indicatori vizibili care pot dezvălui tendințele unei persoane spre infidelitate.

Exista cateva motive psihologice care stau la baza infidelitatii barbatilor, insa este foarte posibil sa fie vorba si de factori fizici, precum nivelul testosteronului din organism, dar si de o predispozitie genetica. De-a lungul timpului s-au facut numeroase studii care au incercat sa elucideze acest mister si se pare ca s-a ajuns la niste rezultate care te pot ajuta sa identifici posibilii „trisori”.

Vestea buna este ca exista anumite indicii ca un potential partener ar putea ceda usor tentatiilor. Conform studiilor in domeniu, barbatii care insala au anumite trasaturi care le pot trada „tendinta de a zbura din floare in floare”. Asadar, conform specialistilor, asa arata barbatii care insala:

...sunt inalti: se pare ca barbatii care sunt mai scunzi au un nivel mai scazut de testosteron in corp, ceea ce inseamna ca nu gandesc numai cu organul genital si, in plus, sunt considerati mai putin dezirabili decat barbatii inalti;

...au ochii departati: cu cat ochii sunt situati la o distanta mai mare unul fata de celalalt, cu atat barbatul in cauza se plictiseste mai usor, ceea ce il predispune si la inselat;

...au sprancene stufoase: cu cat sunt mai stufoase, cu atat reflecta o personalitate mai orientata catre sex. Pe de alta parte, sprancenele mai rare sau mai subtiri denota un libido scazut;

...au muschi bine definiti: exista multi barbati care merg la sala cu scopul de a arata bine si de a atrage atentia femeilor. Sa nu crezi ca daca sunt implicati intr-o relatie, acesti barbati renunta la vanitatea lor, care de multe ori ii si conduce catre adulter. De obicei, ei isi lucreaza mai degraba muschii care sunt la vedere, uitand de cei care sunt acoperiti (de exemplu, un barbat cu muschi enormi la maini si picioarele subtiri, nelucrate);

...au o anumita tunsoare: mai exact, conform unui studiu, parul tuns mai scurt in lateral si lasat mai lung la crestet este un semn al tendintei spre infidelitate. Se pare ca barbatii care aleg aceasta tunsoare sunt obsedati de sine si adesea au nevoie de autovalidare, ceea ce inseamna ca vor flirta cu multe femei;

...au fata patrata: la polul opus, o fata ovala denota grija fata de familie si loialitate in cuplu;

...au testicule mari: poate ca suna ridicol, dar dintre toate trasaturile fizice ale unui barbat, aceasta este cea mai relevanta daca vrei sa stabilesti cat de fidel este, scrie DivaHair. Este o chestiune de anatomie simpla: cu cat are testiculele mai mari, cu atat produce mai multa sperma si, prin urmare, are un libido mult mai mare, ceea ce inseamna ca va ceda cu usurinta tentatiilor.

Desigur, nu te poti ghida exclusiv dupa aceste trasaturi fizice, atunci cand vrei sa afli daca ai de-a face cu un barbat care insala. Trebuie sa fii atenta si la factorii genetici. Se pare ca barbatii care au avut un tata infidel vor avea si ei aceeasi tendinta de a insela. Educatia, copilaria si valorile morale joaca si ele un rol esential in acest sens. Chiar si viciile spun multe despre fidelitatea lui: un barbat care bea mult va fi mult mai predispus la a calca stramb, asa ca fii atenta si la acest aspect!

O alta trasatura specifica barbatilor care insala este vanitatea. Barbatii care cauta mereu sa fie admirati de femei ar face orice sa obtina privirile adoratoare. Se aprind si mai tare atunci cand cineva nu ii remarca sau nu le acorda atentia cuvenita. Pentru ei, seductia este un joc din care vor neaparat sa iasa castigatori, pentru a-si hrani egoul. Asadar, poti sa fii atenta la inaltimea sau sprancenele unui barbat, dar trebuie sa fii si mai constienta de profilul lui psihologic. Si, bineinteles, sa iti asculti si inima, pentru ca de cele mai multe ori nu te minte.

