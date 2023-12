În ultimii ani, autoritățile și-au intensificat eforturile de a controla și reglementa vânzarea de petarde și artificii, datorită riscurilor și pericolelor pe care acestea le pot prezenta. Comercianții care nu respectă regulile și vând astfel de produse ilegal se confruntă cu amenzi considerabile.

Platforma TikTok, cunoscută pentru conținutul său video creativ și viral, a devenit un loc preferat pentru vânzătorii de petarde, care își expun marfa și în dorința de a atrage cât mai mulți clienți. Deși TikTok nu este inițial conceput pentru vânzări comerciale, acești vânzători au găsit o modalitate neconvențională de a-și promova produsele și de a-și extinde rețeaua de clienți.

Unul dintre motivele principale pentru care vânzătorii s-au orientat către TikTok este faptul că această platformă oferă o mai mare anonimitate comparativ cu piețele tradiționale. Astfel, aceștia pot evita controalele autorităților și sancțiunile legale care le-ar putea afecta afacerile. Totuși, acest lucru ridică probleme de responsabilitate și siguranță publică, deoarece vânzătorii nu trebuie să respecte aceleași standarde și reguli stricte cu privire la vânzarea de astfel de produse.

Pe lângă aspectul legal, există și riscuri semnificative asociate cu cumpărăturile de petarde pe TikTok. Deoarece platforma nu este destinată în mod specific comerțului online, lipsesc multe caracteristici esențiale pentru protecția consumatorilor, precum verificarea autenticității produselor și calificarea vânzătorilor. Astfel, există un risc crescut de a cumpăra produse de calitate inferioară sau chiar petarde falsificate, ceea ce poate pune în pericol siguranța persoanelor care le utilizează.

În plus, TikTok a fost criticat în trecut pentru gestionarea insuficientă a conținutului periculos și al celor care încalcă legile și regulamentele. Prin urmare, această migrație a vânzătorilor de petarde către platformă pune în lumina reflectoarelor și mai mult problema siguranței și protecției utilizatorilor.

Prefectul Capitalei - fără pocnitori de sărbători

Prefectul Capitalei a solicitat primăriilor de sector şi Primăriei Generale să nu emită avize pentru comercializarea de materiale pirotehnice.

Prefectul Municipiului Bucureşti Rareş Hopincă solicită primăriilor de sector şi Primăriei Generale să nu emită avize pentru comercializarea de materiale pirotehnice, o hotărâre în acest fiind aprobată în şedinţa Colegiului Prefectural. ”Am primit foarte multe petiţii şi solicitări, iar toate au un numitor comun: zgomotul petardelor este dăunător pentru copiii mici, pentru bătrâni şi, nu în ultimul rând pentru animalele de companie. Zgomotele puternice creează stres şi anxietate în rândul animalelor, de cele mai multe ori acestea rămănând cu sechele”, a afirmat Hopincă.

”Prefectul municipiului Bucureşti, Rareş Hopincă, a convocat astăzi şedinţa Colegiului Prefectural al Municipiului Bucureşti. În cadrul acesteia a fost adoptată Hotărârea nr. 8/27.11.2023, prin care se solicită Primăriilor de Sector, Primăriei Municipiului Bucureşti şi Administraţiei Străzilor să nu emită avize de amplasament, pe domeniul public sau privat al municipiului Bucureşti, în vederea comercializării articolelor pirotehnice, pentru descurajarea vânzării şi utilizării acestora şi pentru prevenirea accidentelor provocate de acestea”, a anunțat, recent, Prefectura Capitalei.

“Sărbătorile aduc cu ele bucurie şi entuziasm, dar nu putem ignora faptul că petardele şi artificiile aduc o doză considerabilă de pericol şi disconfort. Acestea provoacă, în fiecare an, accidente grave, incendii şi au efecte nocive asupra mediului înconjurător. Am primit foarte multe petiţii şi solicitări, iar toate au un numitor comun: zgomotul petardelor este dăunător pentru copiii mici, pentru bătrâni şi, nu în ultimul rând pentru animalele de companie. Zgomotele puternice creează stres şi anxietate în rândul animalelor, de cele mai multe ori acestea rămănând cu sechele. Consider că propunerea de a descuraja comercializarea acestor articole nu este doar un act de prudenţă, ci şi o modalitate de a ne asigura că sărbătorile rămân un motiv de bucurie. Este o decizie de oportunitate, pe care fiecare comunitate trebuie să o analizeze, pentru a sărbători într-un mod responsabil fără a pune în pericol siguranţa noastră şi a celor din jur.”, a spus prefectul municipiului Bucureşti, Rareş Hopincă.

Potrivit Hotărârii, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti, Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Bucureşti-Ilfov, Direcţia Regională Vamală în colaborare cu ANAF-Antifraudă şi Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov vor exercita acţiuni de verificare şi control în sfera de competenţă, iar acolo unde vor fi constatate nereguli se vor aplica sancţiuni conform prevederilor legale în vigoare. Totodată, instituţiile menţionate vor acţiona în vederea descurajării comerţului cu materiale pirotehnice şi pentru prevenirea şi combaterea comerţului ilegal cu materiale pirotehnice.

“Voi comunica inclusiv marilor centre comerciale solicitarea de a nu permite vânzarea materialelor pirotehnice în parcări şi spaţii conexe, chiar dacă vorbim de proprietăţi private. Este o chestiune ce ţine de responsabilitatea socială a fiecărei companii, iar această problemă nu ţine doar de instituţiile publice. Comercializarea de materiale pirotehnice trebuie să se desfăşoare în spaţii special amenajate, nu pe domeniul public sau în parcările supermarketurilor, fiind accesibile inclusiv pentru copii.”, a mai spus prefectul Capitalei.