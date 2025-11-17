Incidentul șocant a avut loc vineri după-amiază, în timp ce fata mergea spre casă. Ea a fost acostată în fața unei clădiri de pe strada Andrei Șaguna, bărbatul solicitându-i ajutor pentru a muta niște cutii în imobil.

Imediat ce fata a intrat în clădire, bărbatul a atacat-o și i-a pus la gât un cutter, susțin surse judiciare citate de Agerpres. El i-a cerut să aibă relații sexuale orale și ar fi încercat să o lege de mâini, dar adolescenta s-a zbătut și a reușit să scape.

Ajunsă acasă, ea a povestit familiei ce a pățit, iar în cursul serii mama s-a prezentat la Poliție pentru a depune o plângere.

Bărbatul a fost reținut în scurt timp, iar ulterior a fost prezentat magistraților, care au dispus arestarea preventivă pentru tentativă de viol.