Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor Braşov au deschis un dosar penal în urma unei sesizăru cu privire la faptul că, pe o stradă din comuna Apaţa, o persoană a lovit un câine cu un corp contondent şi i-a provocat decesul.

”Cu ocazia deplasării la faţa locului şi în urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat că fapta se confirmă. Astfel, aceştia au stabilit că, la data de 6 septembrie a.c, în jurul orelor 03.30, pe o stradă din localitatea Apaţa, un bărbat ar fi provocat decesul unui exemplar canin, după ce l-ar fi lovit cu un obiect contondent. Persoana bănuită de săvârşirea faptei a fost identificată în scurt timp, fiind un bărbat de 27 de ani, din aceeaşi localitate, iar în baza probatoriului administrat în cadrul dosarului întocmit, bărbatul a fost reţinut pentru o perioadă de 24 de ore şi introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al I.P.J. Braşov, urmând să fie prezentat de către procurorul de caz instanţei de judecată cu propunere corespunzătoare”, informează, duminică, reprezentanţii Poliţiei judeţene Braşov.

Pe numele bărbatului a fost deschis dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept, cercetările desfăşurându-se sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov.