Laura Zarafin, medic primar ATI la Spitalul Colentina, spune că schema de personal era subdimensionată înainte de debutul pandemiei, iar acum cadrele medicale abia fac față zecilor de pacienți care vin zilnic. „Chiar și în perioada în care înregistram un număr mic de infectări, din cauză că avem un număr mic de paturi, noi am fost mereu aglomerați. A fost o presiune pe noi enormă, timp de un an de zile. În urma incendiului de la Balș s-au descoperit în pavilionul de ortopedie probleme la rețeaua electrică și au fost lucrări care au durat 2 săptămâni. Ieri, la ora 11, când am dat drumul la secție, aveam listă de așteptare cu pacienți. Toți aceștia erau veniți după cel puțin 7 zile de stat acasă. Ne-au certat cei de la DSP, că de ce dăm drumul la paturi, iar cu ocazia asta am aflat că sunt zeci de pacienți care stau la UPU și care sunt ventilați și așteaptă un loc la ATI”, a declarat Laura Zarafin, medic primar ATI Colentina.

Medicul susține că principala problemă este lipsa de personal pentru susținerea unui număr mare de bolnavi. „Exită console cu 10-14 prize care se racordează la una comună, unde sunt aparatele de ventilație și injectomatele. Nu tehnologia este problema, ci faptul că ducem lipsă de resură umană, eram foarte puțini oameni și înainte, dar acești pacienți necesită reechilibrare. Deci pacientul de la ATI e un complex de probleme și nu poate fi îngrijit de oamenii pe care îi avem acum. Este o armată întreagă de cadre medicale în spatele fiecărui bolnav. Dacă găsești pat pentru pacient, asta nu înseamnă că se opresc problemele. Din 260 de medici rezidenți specialiști ATI care au absolvit anul trecut nimeni nu a fost angajat”, a declarat Zarafin. Ea spune că este nevoie de minim 6 medici și cel puțin 35 de asistente pe o secție ATI destinată pacienților Covid.

Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta, spune că și aici secțiile ATI sunt pline, iar pacienții ventilați non-invaziv sunt 10. „Mereu aveam pacienți cu mult peste cât ne permite DSP, nu sunt locuri în București, presiunea este mare. Trebuie gândit ca patul ATI să fie racordat la instalații bine puse la punct, pentru că altfel apar probeleme. Mult timp am neglijat echipa manageriala și tehică din spatele cadrelor medicale”, conchide Mahler.

Senatorul USR Emanuel Ungureanu spune că a făcut sesizări încă din data de 18 februarie față de situația secției ATI de la Spitalul CF Witting. „Am fost sesizat și am făcut și eu sesizare, pe 18 februarie, o cerere de control la Witting. Nu vorbim doar de secția ATI închisă, ci și de blocul operator. Se acuză un management defectuos al domnului Banu. Decizia de a se închide această secție ține și de incapacitatea managerului de a face rost de medici. Am informații că acolo vor ajunge 4 medici de la alte spitale CFR. Forțăm un sistem care e epuizat si consecințele anilor în care nu am investit se văd acum”, spune senatorul USR.

Hadrian Borcea, medic UPU Bihor spune că situația din județ este asemănătoare cu cea din București. Lipsa de personal. „Situația este aproape similară, ducem lipsă de resursă umană și spații. Sunt medici specialiști care au dat specialitatea ATI și s-au reînscris la rezidențiat. Am avea de unde să găsim, dar trebuie să-i căutăm”, spune medicul.