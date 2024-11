În această lumină, ea îndeamnă liderii occidentali să analizeze cu atenţie aceste acţiuni, care sunt plasate în contextul unui „război electoral” subtil, menit să submineze valorile democratice și stabilitatea statutului de drept în Europa.

Poliția anti-revoltă din Georgia a folosit gaz lacrimogen și tunuri cu apă în noaptea de joi spre vineri pentru a dispersa manifestanții care protestau împotriva deciziilor guvernului. Salome Zurabișvili, aflată în opoziție totală față de politicile guvernului, dar cu puteri limitate, a postat o serie de comentarii pe X referitoare la situația din Tbilisi, în care a inclus și o mențiune despre România.

„Georgia, România!!! Este suficient pentru liderii occidentali să descifreze strategia rusă împotriva Europei: război militar în Ucraina, «război electoral» la Tbilisi şi Bucureşti… ??!!!”, a scris Salome Zurabișvili pe rețeaua de socializare X, în timp ce pe străzile din capitală şi din alte oraşe ale ţării caucaziene manifestanţi pro-UE au ieşit să protesteze faţă de decizia puterii de la Tbilisi de a amâna cu patru ani deschiderea negocierilor de aderare la UE.

Georgia, Roumania !!! Is it enough for western leaders to decipher the Russian strategy against Europe : military war in Ukraine, “election war” in Tbilisi and Bucarest… ??!!