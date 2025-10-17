Astfel, până la ora 10:00, este ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei, în localități din Suceava, și vizibilitate redusă, în localități din județele Giurgiu, Teleorman, Bacău, Galați, Neamț, Vrancea și Vaslui.
De asemenea, până la ora 11:00, ceața va afecta și localități din județele Harghita și Brașov.
Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.
Circulația pe Transfăgărășan, închisă temportar din cauza viscolului și a ninsorilor abundente. CNAIR: Stratul de zăpadă are 30 de centimetri