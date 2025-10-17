În plină criză provocată de explozia prețurilor, sunt diferențe uriașe între veniturile românilor, la un an după marea recalculare. Milioane de pensionari sunt nevoiți să supraviețuiască cu sume cuprinse între 2.000 de lei și puțin peste 3.000 de lei, iar veniturile care depășesc acest prag sunt impozitate suplimentar.