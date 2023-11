Aurora boreală roșiatică a fost surprinsă în mai multe regiuni din România. Internauții au publicat fotografii cu aurora boreală pe rețelele sociale. Acestea sunt de pe tot teritoriul țării: Timiș, Sălaj, Bihor, Mehedinți, Ialomița, București, Tulcea și altele.

Fenomenul este foarte rar la latitudinea țării noastre, potrivit astronomilor.

Fenomenul a fost semnalat şi în alte țări din Europa, precum Cehia, Ungaria, Polonia, Franța sau Republica Moldova.

„Aurora boreală vizibilă Acum din România!!! Fotografiile au fost realizate acum câteva minute din judeţul Timiş... Relatări şi fotografii sunt din mai multe zone din ţară: Timiş, Bihor, Cluj, Caraş Severin, Bucureşti, Giurgiu, Ialomiţa, Tulcea, etc”, potrivit site-ului științific AstroInfo.

„Aurora Boreală pe cerul României; aceasta a putut fi observată şi raportată din toate zonele ţării...”, a anunțat și pagina de Facebook Furtuni România - Prognoze meteo.

Aurora boreală imortalizată și în alte țări europene, ca Polonia,

Franța,

Ucraina,

Meanwhile, Ukraine sees an aurora tonight.

It’s a very rare thing in our parts.

Let this be a sign of good hope for us all. pic.twitter.com/eixLJeRLs7