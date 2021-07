De aproape 10 ani, Gabriel, soţia sa şi cei doi copii ai lor au ales să trăiască într-un sat izolat din Apuseni. Încă de când a ajuns prima dată în Cheia, tânărul din Capitală a simțit că acela este locul potrivit pentru el și familia lui să înceapă un nou mod de viață.

,,Am ajuns în satul Cheia și a fost o legatură greu de explicat dintre mine și acest peisaj. Am pus cortul chiar aici fără să știu că acesta va fi terenul pe care îl voi lua. La vremea respectivă, era un sat cu doar doi locuitori, doi bătrâni în acest sat și am avut șansa să putem să cumpărăm o bucată de teren, unde am renăscut’’, a spus Gabriel.

Camera în care au locuit toţi, înainte ca cei mici să plece la şcoală, este mai mică decât baia apartamentului pe care-l aveau în Capitală. Nu regretă însă nicio clipă decizia pe care au luat-o.

,,Amândoi aveam job full time. Aveam doi copii și timpul petrecut cu ei era foarte scurt, eu - pe editor video, Cristina - psihoterapeut. Primii pași au fost să îmi cumpăr unelte pentru a-mi procura lemne pentru iarnă, să învăț să călăresc pentru a-mi aduce proviziile. Toată natura ce ne înconjoară este, de fapt, tot apartamentul nostru, e mult mai mare’’, a mai povestit Gabriel.

Singurii care iau contact periodic cu agitația din oraș sunt copiii. Amândoi merg la școală în timpul săptămânii, iar vara, fiica lor îi îndrumă pe turiști pe traseele din munți.

,,Cum ar fi vulturul .. am fost și acum recent cu un grup de 30 de persoane și mă plimb, ei aleg și pot să merg unde vor’’, a precizat fiica lui Gabriel.

Nicio zi nu seamănă cu celaltă atunci când trăiești în munți, iar Gabriel spune că tot timpul are ceva de făcut.

,,Suntem în mijlocul unei păduri imense, zeci de hectare.. și de versanți abrupti... Am avut parte de toate animalele posibile, urșii mănâncă vacile, lupii mănâncă caprele și vulpile mănâncă găinile. Am cai pe care îi las liberi. Ușa de la grajd este capitonata cu cuie, tocmai pentru a preveni’’, a mai spus Gabriel.