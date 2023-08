Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Italiană că, pentru perioada 29 - 31 august 2023, Departamentul de Protecție Civilă al Regiunii Sicilia a transmis un buletin de avertisment cu privire la menținerea pericolului major de incendii în provinciile Catania, Enna, Caltanissetta, Palermo și Siracusa.

Mai multe incendii de pădure au izbucnit de la sfârșitul săptămânii trecute în nordul şi sudul Siciliei, în apropierea localităţilor Palermo şi Trapani. Aeroportul din Trapani a fost închis temporar di ncauza apropierii foarte mari a focului. Peste 50 de incendi ide pădure au fost raportate în ultima zi, potrivit agenției de presă ANSA.

