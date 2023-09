„De când mă știu nu am văzut așa ceva. Nu mă gândeam. Credeam că sunt doar povești și că nu se poate întâmpla. Am văzut lume panicată, speriată... grupuri care numai despre asta discutau. În jur de ora 00.40 m-am trezit la prima explozie.... zgomot de motor, am crezut că e barca... am numărat 10, e posibil să mai fi fost două mai mici, posibil să fi explodat rezervoare. Acolo era depozit de combustibil, rezervoare destul de mari”, a spus un localnic din Chilia Veche, în direct, la Realitatea PLUS.

Bombardamentele s-au auzit și la Galați.

