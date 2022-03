"Am văzut relatări foarte credibile privind atacuri deliberate asupra civililor care ar constitui o crimă de război. Am văzut relatări foarte credibile privind folosirea anumitor arme", a declarat Blinken la emisiunea "State of the Union" de la CNN.

Şefa Comisiei Europene cere o anchetă

Tot duminică, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a declarat că este nevoie o investigaţie care să stabilească dacă Rusia a comis sau nu crime de război în Ucraina.

"Cred că trebuie să existe o anchetă fermă şi clară în această privinţă", a declarat ea într-un interviu la CNN.

Ambasadoarea Ucrainei la ONU: Rusia este "un stat terorist"

Separat, ambasadoarea Ucrainei la Organizaţia Naţiunilor Unite, Oksana Markarova, a numit Rusia un "stat terorist" într-un interviu acordat duminică postului Fox News.

"Acesta este un stat terorist şi trebuie să tratăm Rusia ca pe un stat terorist", a reiterat Markarova.

Ea a reluat apelurile adresate SUA de a furniza Ucrainei armament antiaerian şi alte tipuri de arme.