„România condamnă ferm orice formă de terorism şi toate atacurile împotriva civililor”, a arătat MAE, într-o postare pe reţeaua X (fostă Twitter).



De asemenea, reprezentanţii Ministerului de Externe au transmis un mesaj de condoleanţe familiilor celor care şi-au pierdut viaţa în atacul terorist de la Moscova.



Bărbaţi înarmaţi îmbrăcaţi în camuflaj au deschis focul vineri cu arme automate asupra participanţilor la un concert la periferia Moscovei, atacul fiind soldat cu cel puţin 115 morţi. Atacul a fost revendicat de militanţii grupării jihadiste Statul Islamic. Kremlinul a anunţat că Rusia a reţinut 11 persoane, inclusiv pe cei patru presupuşi atacatori înarmaţi, în legătură cu asaltul de la sala de concerte Crocus City Hall.

Romania strongly condemns any form of terrorism and all attacks against civilians. Condolences to the families of the victims of the terrorist attack at Crocus City Hall in #Moscow.