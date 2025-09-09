Atac violent în Constanța: un bărbat și o femeie, înjunghiați pe stradă. Agresorii, prinși într-o lizieră

Scene șocante, marți seara, în comuna Castelu, județul Constanța. Un bărbat de 21 de ani și o femeie de 35 de ani au fost atacați cu un obiect ascuțit de doi indivizi, chiar pe o stradă din localitate. După agresiune, cei doi atacatori au fugit, însă au fost capturați la scurt timp de polițiști, ascunși într-o lizieră din apropiere.

Victimele, transportate de urgență la spital

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, victimele au suferit multiple plăgi la nivelul gâtului și al mâinilor. Ambele persoane au fost preluate de ambulanțe și transportate la spital, unde primesc îngrijiri medicale.

Polițiștii din Medgidia au fost alertați în jurul orei 19:30 cu privire la agresiune. Echipele de intervenție au acționat imediat și, după o scurtă căutare, i-au găsit pe suspecți ascunși în vegetația de la marginea localității. Cei doi se află acum în custodia autorităților.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii urmează să stabilească exact circumstanțele atacului și motivul pentru care victimele au fost vizate.
 