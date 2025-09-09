Victimele, transportate de urgență la spital

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, victimele au suferit multiple plăgi la nivelul gâtului și al mâinilor. Ambele persoane au fost preluate de ambulanțe și transportate la spital, unde primesc îngrijiri medicale.

Polițiștii din Medgidia au fost alertați în jurul orei 19:30 cu privire la agresiune. Echipele de intervenție au acționat imediat și, după o scurtă căutare, i-au găsit pe suspecți ascunși în vegetația de la marginea localității. Cei doi se află acum în custodia autorităților.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii urmează să stabilească exact circumstanțele atacului și motivul pentru care victimele au fost vizate.

