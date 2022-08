„Un bărbat înarmat purtând o șapcă și o mască a pătruns în școală la ora 10.22 (02.22 GMT)”, se arată în comunicat.

„Serviciile de securitate publică fac tot posibilul pentru a-l găsi pe suspect”, a declarat poliția din comuna Anfu, unde a avut loc incidentul.

O înregistrare video publicată pe internet de Beijing Daily, un ziar oficial, arată un polițist care duce un copil în brațe spre o ambulanță. Identitatea și vârsta victimelor nu sunt încă cunoscute. În declarație nu se specifică arma folosită. Dar cuțitele sunt folosite cu regularitate în acest tip de tragedie.

Atacurile cu cuțitul sunt un eveniment obișnuit în China. Unele dintre aceste atacuri vizează în mod special tinerii studenți și au loc în fiecare an în întreaga țară.

BREAKING: China just had a kindergarten massacre. Of the 9 victims of toddlers & teachers, 3 dead, 6 seriously injured so far. The suspect is still at large



Once again, they vented the weak...



3-Aug, Anfu #AmazingChina pic.twitter.com/LEhf9XQ3WE