Conform Reuters, atacatorul a fugit pe o motocicletă. Nu se cunosc deocamdată mai multe detalii despre motivele atacului. Surse din presa franceză susțin că victima decedată este un bărbat, iar cea rănită o femeie. Femeia lucra ca agent de Securitate la Spitalul Henry Dunant. Clinica, situată în arondismentul 16, este și un centru de vaccinare anti-COVID.

Vom reveni cu informații suplimentare.

Paris hospital shooting: Gunman injures two in horror daylight attack - 'suspect on run'https://t.co/Yw880ES7ob