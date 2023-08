Cei 4 inculpati din dosar au ajuns, marti dimineata, la CAB. A venit si Gheorghe Plesa, unul dintre oamenii importanti pentru Stefan Godei, Plesa fiind cel care l-a ajutat sa obtina acreditarile pentru centrele sale.

Asistentul social care a avut legaturi stranse cu Godei a fost tacut si a refuzat sa vorbeasca cu presa.

Cei 4 asistenti tortionari sustin ca sunt nevinovati si cer sa fie liberi.

Ramane de vazut ce decizia vor lua magistratii avand in vedere ca zilele trecute au avut loc o serie de perchezitii informatice, in timpul carora ar fi putut sa apara noi probe in acest dosar.

Reamintim că marți, 4 iulie, 31 de percheziţii au fost făcute în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa, Olt şi Argeş. Astfel au ieșit la iveală neregulile grave petrecute în cămine ale groazei.

În urma descinderilor, aproape 100 de persoane au fost preluate de autorităţi din trei imobile în care ar fi trebuit să primească îngrijiri. Anchetatorii au stabilit că, în loc să fie îngrijiţi, beneficiarii au fost supuşi la tratamente inumane ori degradante.

Azilele groazei din Ilfov - Frații Godei rămân în AREST preventiv - Decizia pentru torționari

Exploatarea ar fi fost realizată şi prin lipsirea de hrană suficientă şi adecvată nutriţional, prin lipsa/neadministrarea tratamentului medical adecvat diagnosticului fiecărui beneficiar, prin lipsa îngrijirii şi neasigurarea igienei beneficiarilor.

O zi mai târziu, respectiv pe 5 iulie, procurorii au anunţat că 24 de persoane au fost reţinute şi două plasate sub control judiciar, în urma percheziţiilor la centrele pentru persoane vulnerabile.