Cântăreața Emilia Mușală se teme pentru viața ei după ce a fost jefuită de două ori în mai puțin de o săptămână. Hoții au furat bijuterii în valoare de 60.000 de euro, sume de bani, dar și mai multe carduri.

Casa artistei, prădată de hoți de două ori într-o săptămână

,,Indiferent ca am paza la poarta, fizica, ca am camere, ca am alarma, absolut tot in casa si ca ma duc la psiholog, dupa ce am vazut filmarile in care ei isi dadeau semnale sa intre in casa peste mine nu prea mai dorm’’, spune Emilia Mușală, intr-o interventie la Realitatea PLUS.

Făptașii au fost prinși de polițiști si sunt în arest, însă, artista primește amenințări cu moartea de la persoane necunoscute.

Polițiștii orașului Voluntari au fost sesizați prin plângere de către o femeie cu privire la faptul că la aceeași dată, în jurul orelor 15:53, în timp ce se afla la reședința din orașul Voluntari, a fost amenințată telefonic cu moartea, de către o persoană necunoscută.

Cântăreața Saveta Bogdan, jefuită de hoți

Și alți artiști au fost călcați de hoți. Printre acestia se afla si cântăreața Saveta Bogdan.

,,M-a urmarit odata cineva. Doi si-au deschis conturi false cu numele meu, puneau poza mea si cereau bani de la oameni. Probabil ca ea a fost urmarita pentru ca ei nu vin asa la intamplare. ei prima data sondeaza terenul si probabil ea a last si un geam deschis si este foarte periculos sa stai la casa singura’’, spune artista.

Hoții de locuinta vizeaza, de obicei, casele care nu au un sistem de supraveghere corespunzator. O usa care are o yala simpla le ofera acestora posibilitatea de a da spargerea mai usor.

Polițiștii le recomandă oamenilor ca atunci când pleacă de acasă să nu lase geamurile deschise și să isi monteze camere de supraveghere.