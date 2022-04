Decesul lui Jirinovski, la vârsta de 75 de ani, a fost anunţat miercuri. Pitoresc, dar nu rebel faţă de Putin, Jirinovski a fost o figură majoră pe scena politica rusă de la prăbuşirea Uniunii Sovietice în 1991.

După slujba religioasă la Catedrala Iisus Mântuitorul din Moscova, oficiată de patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, a avut loc o ceremonie în care defunctului i s-a adus un ultim omagiu cu capacul sicriului deschis, în cursul căreia Vladimir Putin şi-a făcut o scurtă apariţie, depunând un buchet de flori. Putin şi-a pus mâna dreaptă pe sicriu, a rămas tăcut câteva clipe şi şi-a făcut cruce înainte de a se retrage.

Putin a intrat înaintea sutelor de moscoviţi veniţi la capela funerară instalată în Sala Coloanelor Casei Sindicatelor pentru a-şi lua rămas bun de la liderul ultranaţionalist rus, conform EFE.

"Vladimir Jirinovski a fost un politician experimentat, energic, o persoană deschisă comunicării, un orator strălucit şi un polemist", a spus preşedintele rus după ce a aflat despre decesul liderului ultranaţionalist.

Înhumarea propriu-zisă a lui Vladimir Jirinovski a fost programată pentru vineri după-amiază la cimitirul Novodievicie din Moscova, rezervat personalităţilor de seamă din Rusia.

Jirinovski a participat la aproape toate alegerile prezidenţiale din Rusia modernă, iar Partidul său Liberal Democrat (LDPR, extrema dreaptă), despre care presa rusă a scris că a fost "năşit" de FSB (Serviciul Federal de Securitate) a fost întotdeauna reprezentat în organismele locale şi naţionale.

Diatribele sale, ieşirile sale explozive şi apariţiile tumultoase vor rămâne în memoria ruşilor, cum ar fi momentul în care a aruncat un pahar cu apă împotriva oponentului său în cursul unei dezbateri televizate, în timp ce îl insulta, sau momentul încăierării cu un deputat.

Ultima sa declaraţie emfatică datează din 22 decembrie, când a prezis că 2022 "nu va fi un an paşnic, va fi anul în care Rusia va deveni din nou o supraputere", anunţând astfel intervenţia militară în Ucraina.

Circumscrise mult timp zonei de extrema dreaptă, ideile sale antioccidentale şi cu privire la măreţia Rusiei s-au impus treptat în discursul public şi chiar la Kremlin, într-un context de cotitură naţionalistă a puterii ruse.

Dacă l-a menajat pe Putin, Jirinovski în schimb nu a fost zgârcit în vorbe dure la adresa opozantului Aleksei Navalnîi, inamicul nr.1 al preşedintelui rus, cerând încă din 2013 ca el să fie băgat la închisoare. Ceea ce s-a şi întâmplat în 2020.

Pentru echipa lui Navalnîi, Jirinovski a fost un reprezentant al sistemului putinist, prin rolul său de opozant de faţadă pentru a întreţine o aparenţă de pluralism în ţară, notează AFP.

#Putin also attended the funeral of far-right politician Vladimir #Zhirinovsky. pic.twitter.com/Cf78lAbi1b