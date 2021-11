Raluca prună, fost ministru tehnocrat al Justiției în Cabinetul Cioloș, a explicat că partidele ce formează actuala coaliție nu doresc desființarea SIIJ.

„Ce-și propun este să bifeze o căsuță, să spună am desființat SIIJ-ul, însă nu va fi suficient, pentru că desființarea SIIJ-ului și reînființarea unei alte structuri, o altă Mărie, cu aceeași pălărie, nu va fi suficient pentru a răspunde îngrijorărilor foarte mari ale... nici măcar n-aș spune ale Comisiei Europene, noi avem o decizie a Curții de Justiție a UE în materia aceasta (...). Desființarea SIIJ și reînființarea sub o altă formă, cu altă denumire, nu va răspunde obligației pe care o are România printr-o decizie a CJUE”, a declarat, marți, Raluca Prună, la RFI România.

Comentariul fostului ministru vine după ce actuala coaliție de guvernare a anunțat că vrea să desființeze Secția Specială de anchetare a magistraților până pe 31 martie 2022. În același timp, în locul SIIJ va fi organizată o nouă structură.

Și premierul desemnat Nicolae Ciucă a anunțat marți seară, după depunerea listei de miniștri și a programului de guvernare la Parlament, că Guvernul pe care îl va conduce își asumă desființarea SIIJ până la sfârșitul lunii martie.

Potrivit Programului de guvernare al coaliției PNL-PSD-UDMR, „până la data de 31 martie 2022 vom adopta un act normativ care să prevadă încetarea activității SIIJ și înființarea unei instituții/structuri care să ofere garanții de independență a magistraților și să asigure în același timp mecanisme eficiente pentru o reală și efectivă răspundere a judecătorilor și procurorilor, în condiții de imparțialitate și de legalitate a procedurilor, în acord cu Decizia CJUE din 18 mai 2021, cu avizul Comisiei de la Veneția din iulie 2021 și al Consiliului Superior al Magistraturii”.