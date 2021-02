Ce de-al patrulea set de acțiuni care se organizează în data de 3 februarie, începând cu ora 10.00, la sediul Ministerului Finanțelor Publice dar si în fata prefecturilor din judetele Dolj si Galați. Aceste proteste sunt organizate din cauza înghețării salariilor și sporurilor, a neindexării pensiilor cu valoarea inflației, precum și pentru o creștere a salariului minim corelata cu creșterea prețurilor.

„Nu cerem majorări salariale! Guvernul Romaniei trebuie sa respecte propriile acte normative asumate la nivel de executiv si aprobate in Parlamentul Romaniei.

Suntem bugetari iar acesta nu trebuie sa fie un stigmat! Noi nu ne putem negocia salariile asa cum nu putem refuza restrictiile, interdictiile si incompatibilitatile impuse de lege. Pentru o salarizare decenta si echitabila ne asteptam randulinca din anul 2010, an in care o mare parte dintre drepturile noastre au fost eradicate, inclusiv plata muncii suplimentare. Avem o noua lege-cadru din anul 2017 care nu a fost aplicata decat pentru anumite familii ocupationale. Insa sectorul public nu este impartit in smecheri si fraieri. Nu putem inghiti la nesfarsit tergiversarile. Sporurile sunt inghetate din anul 2010. Din anul 2021 ingheata din nou si salariile dupa doar doi ani de aplicare a legii-cadru, insa ingheata exact acele salarii aflate mult sub nivelul prevazut de lege si care ar fi trebuit aduse la un nivel corespunzator pana in anul 2022. Apreciem că măsurile de austeritate impuse de Guvernul Câțu reprezintă ultima soluție la problemele economice pe care le traverseaza tara noastra. Cresterea deficitului bugetar este un pretext la indemana pentru toate guvernele dispuse in primul rand sa taie”, se arată în comunicatul de presă.