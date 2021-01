VIDEO | Corneliu Papură, nervos înaintea meciului cu Astra: ,,Dacă avem a doua cea mai bună apărare, tot nu e bine”

Antrenorul Craiovei a izbucnit în momentul în care a fot întrebat de jocul prestat de Universitatea Craiova în campionat, acolo unde ofensiva echipei a rămas restantă cu golurile.

Acesta spune că lume este veşnic nemulţumită, deşi Craiova are a doua cea mai bună apărare din Liga 1. Echipa lui Papură vine după meciul cu Sepsi în care echipa n-a marcat şi s-a terminat 0-0.

,,Când câștigam cu 3-2, toate întrebările erau legate de faptul că primeam două goluri. La Cluj a fost gol valabil, din punctul meu de vedere. Acum, nu primim gol, suntem a doua apărare, tot nu e bine. La Botoșani, echipa adversară nu a șutat pe spațiul porții. La Cluj la fel. Suntem conștienți de jocul pe care l-am făcut în ultima perioadă și încercăm să remediem. Încercăm să dăm totul. Întotdeauna este loc de mai bine. Lucruri pe care nu reușesc să le înțeleg, când era 3-2 nu era bine.

A trecut meciul, trebuie să te concentrezi pe duelul viitor. Nu mai are importanță ce s-a întâmplat, trebuie să pregătim foarte bine partida cu Astra. Bineînțeles, analizăm greșelile. Orice meci îl pregătesc la fel, indiferent de numele antrenorului sau al adversarei. Fiecare are părerea lui. Dacă făceam două egaluri cu echipele cu care am pierdut, acum eram mult mai sus. Important e să fim concentrați la fiecare meci. Suntem datori și putem să ne bătem la campionat. Fiecare punct contează într-un campionat de lungă durată.”, a declarat Corneliu Papură la conferinţa de presă.

Papură consideră meciul cu Astra ca fiind unul destul de dificil, deoarece giurgiuvenii beneficiază de o echipă cu jucători foarte experimentaţi.

Vezi mai multe detalii pe realitateasportiva.net