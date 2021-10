Difuzată de mai multe media, plângerea datată joi, 28 octombrie, şi emisă de Biroul şerifului din Albany îl acuză pe fostul guvernator de ''atingere forţată'' pe 7 decembrie 2020, la reşedinţa sa oficială din Albany, capitala statului New York. Această plângere înseamnă că fostul guvernator ar putea fi judecat penal, relatează HotNews.ro.

Andrew Cuomo, 63 de ani, și-a dat demisia din funcția de guvernator al statului american New York. Politicianul democrat, care ocupa din 2011 funcţia de guvernator al celui de-al patrulea cel mai populat stat american, şi-a anunţat demisia, în contextul în care procurorul general din New York, Letitia James, a publicat la 3 august rezultatele unei anchete independente conform căreia politicianul ar fi hărţuit sexual 11 femei.



Potrivit raportului, Cuomo a pipăit, sărutat şi făcut comentarii implicând 11 femei şi a încălcat astfel legea, determinând procurorii locali să lanseze o investigaţie penală şi reaprinzând apelurile ca el să demisioneze.



Cuomo a rezistat iniţial presiunilor de a demisiona, venite inclusiv de la colegi democraţi, precum preşedintele Joe Biden.



Brittany Commisso, una dintre cele 11 femei pe care Cuomo le-ar fi hărţuit sexual, a fost identificată doar ca "asistent executiv #1" în raport. Ea a spus anchetatorilor statului că Cuomo i-a mângâiat sânul într-o ocazie, cea mai gravă afirmaţie cu care se confruntă guvernatorul.



Cuomo a respins acuzaţiile, deşi a recunoscut că eforturile sale de a fi afectuos cu oamenii pe care îi întâlneşte poate că i-au făcut pe unii să se simtă incomod.



Decizia din luna august a acestui an a marcat, practic, a doua demiei în ultimii 13 ani a unui guvernator al statului New York după implicarea într-un scandal. Precedentul caz este cel al lui Eliot Spitzer, care a demisionat în 2008 sub acuzaţia că ar fi patronat prostituate.