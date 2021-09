„Putem continua dialogul cu PNL. Noi credem în această coaliţie. Din păcate, dialogul cu premierul Cîţu a fost iremediabil fracturat", a declarat Anca Dragu, luni dimineață. Președintele Senatului se află încă la București după ce şi-a anulat deplasarea la Viena, din cauza crizei politice. Dragu urma să participe la cea de-a cincea Reuniune internaţională a Preşedinţilor de Parlamente.

„Vineri, moţiunea de cenzură a fost depusă regulamentar. (...) Trebuia să înştiinţăm Guvernul, ceea ce se face prin decizia Birourilor permanente reunite. Am convocat Bpr, vineri seară, împreună cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, o tentativă nereuşită pentru că nu am avut cvorum. (...) Trebuie să punem în practică această procedură privind moţiunea de cenzură. Este un drept constituţional. Aici nu ne jucăm. Nu e vorba de mofturi, că cineva are chef sau nu are să convoace Biroul permanent sau cineva are chef sau nu să participe. Am discutat cu Alina Gorghiu, vineri, până la un punct când comunicarea s-a tăiat", a explicat Anca Dragu, potrivit agerpres.ro.

"Sper ca parlamentarii să revină la sentimente mai normale şi să avem cvorum (la Birourile permanente reunite de azi - n.red.) şi să stabilim un calendar pentru dezbaterea şi votarea acestei moţiuni de cenzură. (...) Este depusă regulamentar moţiunea şi ea trebuie să meargă pe circuitul normal, legal. Nu văd cine şi cum să constate astăzi că moţiunea depusă vineri nu întruneşte toate elementele legale", a mai spus Dragu.

Despre delegarea atribuțiilor către vicepreședintele Senatului de la PNL Alina Gorghiu, Dragu spune că a convocat regulamentar Birourile permanente pentru că "nu şi-a pierdut calitatea de preşedinte al Senatului".

Referitor la semnăturile pentru moţiunea de cenzură, Dragu a precizat că acestea sunt "absolut legale, perfecte, sunt semnături olografe".