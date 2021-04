Realitatea PLUS

Anca Dragu: "Noi suntem aici să construim. Noi vrem să aplicăm programul de guvernare în care credem foarte mult, la care am contribuit. Avem sute de membri USR-PLUS care au contribuit la acest program şi credem că România are nevoie de un program coerent de guvernare pe patru ani. De fapt, întotdeauna, personal, am insistat pentru evitarea fragmentărilor la guvernare, fie că vorbim de câte un minister sau de un guvern întreg. Pentru că politicile publice fragmentate nu duc la rezultate. (...) Ai nevoie de această continuitate. Să ne amintim că cel mai performant guvern care ne-a adus şi ne-a deschis drumul către aderarea la Uniunea Europeană a fost Guvernul de la începutul anilor 2000, Guvernul condus de Năstase".