Fostul liberal va fi candidatul comun. Mai mult, partidele și-au împărțit și funcțiile în Parlament. Sorin Grindeanu va fi noul șef al Camerei Deputaților. Anca Alexandrescu susține însă că ceea ce se întâmplă la Cotroceni este o bătaie de joc la adresa românilor.

Anca Alexandrescu: „Senatul rămâne la PNL, Bolojan președinte!”

„Este în continuare o bătaie de joc la adresa cetățenilor români, pentru că ei de fapt s-au înțeles, va fi guvern PSD, PNL, UDMR, minorități. La ședința de astăzi a PSD-ului, Marcel Ciolacu doar a venit și le-a adus la cunoștința colegilor ce decizie au luat deja împreună cu Kelemen Hunor și cu Ilie Bolojan și decizia e următoarea, Marcel Ciolacu premier, președintele senatului Ilie Bolojan, președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu și candidat comun la alegerile prezidențiale Crin Antonescu. Lucrurile sunt dinainte stabilite, în rest totul e o vrăjeala aruncată în ochii publicului că negociază, că să vedem cum o fi. Pot să vă spun că la ședință a participat inclusiv Victor Ponta. Totul este prestabilit în înțelegere cu Klaus Iohannis.”, a declarat Anca Alexandrescu.

„Este o rușine modul cum Crin Antonescu intră pe ușa din dos a politicii în acest moment, după ce ani de zile a criticat acest mod de a face politică, a spus ca este împotriva sistemului. Astăzi se dovedește că, de fapt, Crin Antonescu face parte din sistem.”, a completat îndrăgita prezentatoare TV Realitatea PLUS.

Anca Alexandrescu aduce lămuriri și în privința candidaturii sale la alegerile prezidențiale: „Pentru cei care ma ataca, îmi transmit amenințări, își permit sa ma jignească, repet ce am spus clar aseară! In cazul in care nu va fi lăsat sa candideze Calin Georgescu si Victor Ponta îndrăznește să candideze, voi candida si eu! De 5 ani lupt împotriva sistemului si nu voi permite acestor slugi ale sistemului sa revină la conducerea tarii! Da, am lucrat cu Năstase, Ponta, Dancilă și Dragnea si am făcut același lucru pe care îl fac de 5 ani la TV! Am ținut cu România si cu romanii! Când a venit momentul, am ieșit public si am spus tot ce știam despre ei! Așa cum si dl Georgescu a făcut după ce a ieșit din Clubul de la Roma si de la ONU! NU am stat la masa cu Coldea, Kovesi si restul javrelor care au trădat tara asta, nu sunt nici acoperita SIE, nici a vreunui alt serviciu secret! Am fost crescuta de părinții mei sa mi iubesc tara si sa fac tot ce pot eu pentru ea! Sunt mandra ca sunt fiica jurnalistului Horia Alexandrescu care a scris mai multe cărți decât au citit unii într-o viata! N aveți decât sa turnați cu laturi, sa ma căutați si ce am făcut la grădiniță! Nu ma veți opri! Nu mi-e rușine de nimic din ce am făcut in viata asta si voi continua la fel! Cei care ma cunosc cu adevărat știu cine sunt! La fel ca si familia mea, prietenii mei si omul sufletului meu! Nu mi-e frica de nimeni si de nimic!

Si ca sa fie si mai clar! Daca va fi lăsat sa candideze Calin Georgescu, îl voi vota cu doua mâini! Îmi asum public aceasta opțiune!

Doresc tuturor detractorilor mei liniște, sănătate si sărbători cu bine!.”