„M-am uitat aseară să văd ce se întâmplă în Germania, acolo unde oamenii au ieșit și au aplaudat fermierii care mergeau la proteste către capitala Berlin. Aș vrea să fim și noi românii așa solidari. Grindeanu are tupeul să spună că e mirat că s-a ajuns la asemenea proteste. Anul trecut am filmat cozile de zeci de kilometri de TIR-uri românești care așteptau în vamă cu zilele, în timp ce ucrainenii treceau liber. Ai noștri erau călcați de reguli, sub pretextul că așa ne cere Bruxelles-ul. Grindeanu, dincolo de lipsa de educație, în primul rând în fața unei femei, apoi unui jurnalist, nu e prima oară când e arogant, este prins într-un joc care îi este dedicat lui Marcel Ciolacu. Zilele lui sunt numărate. O parte din PNL încurajează această mișcare, și cred că lucrurile merg în direcția bună. Adică, vocea românilor se face cunoscută și în aerul rarefiat al politicienilor.

„Dacă Ciolacu vrea să salveze PSD ar trebui să se descotorosească de Grindeanu”

Atitudinea de acum a lui Grindeanu este ca atunci când s-a închis în guvern și și-a luat Executivul pe persoană fizică. Acum, și-a luat Ministerul Transporturilor pe persoană fizică. Deci, ce urmează? Va lua și România pe persoană fizică? Grindeanu este pe drumul către plecarea de la minister.

Am prezentat nenumărate aroganțe făcute de el pe banii românilor. Toată viața a lucrat numai la stat, iar cei din stradă cer justificat plecarea lui. Dacă Ciolacu vrea să salveze PSD, ar trebui să se descotorosească de Grindeanu. Săptămâna trecută lumea ieșea în stradă, iar ei ieșeau în oraș cu bogații sau făceau aranjamente pentru alegeri. Îndemn românii să iasă la proteste și voi continua pe linia începută de acum 2 ani, iar sancțiunile CNA doar încearcă să ne închidă gura. Românii nu vor mai fi păcăliți și la alegerile din 2024, pentru că Realitatea este aici”, a declarat Anca Alexandrescu.