Anca Alexandrescu, după difuzarea interviului cu Dragnea din închisoare: ”Nu pozez într-o jurnalistă independentă din moment ce toată lumea știe că am colaborat”

”PSD ar fi trebuit să facă congresul. Nu văd strategia, cce se oferă, ce se dorește. Este o problemă reală. În afară de această luptă și acest război între tabere, nu există nimic altceva”, este de părere Anca Alexandrescu.

Referitor la interviul realizat cu Liviu Dragnea din închisoare, Anca Alexandrescu a precizat că a fost o discuție între doi colaboratori.

”Am văzut că s-au pornit niște atacuri împotriva mea. Nu îmi e teamă de ele. Mi-am asumat. Aș vrea să știu care coleg din presă ar fi refuzat să facă un asemenea demers dacă ar fi avut posibilitatea. Au apărut trei comunicate din care rezultă că nu am avut acord să fac interviul. Eu am făcut solicitare în scris, pe e-mail, la Administrația Penitenciarelor, am primit aprobarea pentru această convorbire online am avut acordul lui Liviu Dragnea să o înregistrez și să o fac publică, a fost o discuție între doi foști colaboratori, nu văd care este problema. Colegii din redacție au ambele mailuri: și solicitarea mea și aprobarea de la ANP. Ei m-au sunat pe mine, așa este procedura. În mail scrie clar că își rezervă dreptul să întrerupă convorbirea în anumite condiții. Am vorbit ore, nu a întrerupt nimeni convorbirea.

Sunt foarte multe atacuri împotriva mea. Eu am făcut o facultate de jurnalism, nu accept sfaturi de la nimeni. Nu are nimeni dreptul să mă jignească. Eu am spus de la început că îmi asum acest lucru. Nu pozez într-o jurnalistă independentă din moment ce toată lumea știe că am colaborat”, a mai spus fosta colaboratoare a lui Liviu Dragnea.

A doua parte a interviului, în această seară, de la ora 18.00, la Realitatea PLUS

”Vom afla cum a fost cu numirea Vioricăi Dăncilă. Acesta va fi subiectul celei de-a doua părți a interviului. Ne vedem la ora 18.00, împreună cu Laurențiu Botin, și vom discuta pe marginea afirmațiilor”, a spus Anca Alexandrescu, la Realitatea PLUS.