"Voi aduce argumente suplimentare astazi. Voi dovedi, in primul rand prin documente oficiale ale institutiilor statului roman - dincolo de faptul ca acest contract este in total dezavantaj al statului roman - el a fost incalcat de cei de la OMV. Exista un Raport al Curtii de Conturi din anul 2019 care spune negru pe alb ca au fost incalcate foarte multe spete si, cel mai tragic, in privinta oamenilor, al angajatilor, al romanilor. Sunt foarte multe lucruri grave in acest raport. Mai exista un Raport al Curtii de Conturi din 2015 care reconfirma ca a fost incalcat contractul. Ceea ce este cel mai grav este ca, dupa ce a fost semnat, el a fost in continuare protejat, desi institutiile statului au semnalat ca el a fost incalcat si existau modalitati, nu stiu daca de rescriere - asta trebuie sa spuna avocatii - dar de modificare fundamentala a lui.

Mai mult decat atat, azi am sa va prezint legea care in 2007 ar fi putut modifica acest contract, propusa de un numar de parlamentari. A avut aviz pozitiv de la Consiliul Legislativ, insa Guvernul condus la acea vreme de Traiceanu a fost impotriva modificarii. Am sa si explic diseara legatura: de ce Tariceanu s-a opus? De ca Basescu nu a facut nimic desi a avut aceste argumente in mana?

Mai mult, in aceasta seara am sa dovedesc inca odata ca Adrian Nastase a mintit in privinta acelei \"actiunii de aur\". Ca, de fapt, acea \"actiune de aur\" nu a existat; era - asa cum am prezentat seara prin documente - doar o prevedere prin care noi ne-am fi putut opune in anumite conditii, la numite decizii, lucru care n-a fost folosit. Faptul ca nu a existat \"o actiune de aur\" a confirmat-o inclusiv seful AVAS de la PNL. In vremea acea, dna Alina Ghorgiu era consiliera dlui Atanasiu de la PNL, deci stie foarte bine lucrurile. De asta am spus ca politicienii de astazi trebuie sa raspunda si ei in solidar cu toti cei care au fost (responsabili - n.r.).

A fost un procuror care in 2015 a incercat sa faca ceva pe aceasta tema. A si pornit o cercetare in urma Raportului Curtii de Conturi, dar totul a fost blocat", a spus, marti, Anca Alexandrescu, intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS.

