”Domnul Georgescu nu a scris nicăieri în text că îndeamnă la boicot, ci le-a cerut oamenilor să gândească cu mintea lor și să facă ceva, să nu mai stea în spatele televizoarelor, conturilor de TIK TOK, să facă ceva. Domnul Georgescu este consecvent cu tot ceea ce a spus la alegerile prezidențiale și ceea ce a spus până acum în permanență și ceea ce am spus noi în fiecare seară aici: că în 6 decembrie a fost o lovitură de stat, că nu mai există democrație în România, că nu mai există libertate de expresie.

Domnul Georgescu nu are cum să recunoască aceste alegeri indiferent ce se va întâmpla, dar așteaptă de la cetățenii români, cei care gândesc ca el, să facă ceva și singurul lucru pe care putem să îl facem este întâi să ne luăm Capitala înapoi și apoi, suveraniștii, împreună cu domnul Georgescu, împreună cu domnul Simion, cu Luis Lazarus, cu domnul Coarnă, cu absolut toți cei care sunt în această luptă, să ia România înapoi”, a declarat Anca Alexandrescu.