„Nu mă justific în fața domnului Adimi, care m-a amenințat de acum 3 ani că dacă fac aceste emisiuni voi avea probleme. Dar, în emisiunea mea am făcut o întreagă campanie despre mafia gunoaielor din toată România, nu doar cazul Romprest. M-a amenințat acum 3 ani, în direct, pe post, apoi în scris, pe telefon, iar eu sunt supărată că nu am putut trimite către CNA mesajele mafiote primite de la cineva din lumea interlopă. Pe aceste amenințări am făcut deja întâmpinare prin avocat pentru că se referă clar la situația Romprest. Am încercat să aflu cine mă amenință, și l-am făcut să spună pe cel cu care am discutat că are legătură cu Romprest. Nu pot să nu vorbesc despre subiecte în care sunt spălați bani publici. Cei de la CNA ne-au amendat cu 50.000 de lei pentru că am îndrăznit să vorbesc despre mafia gunoaielor. „Vezi că intri pe loc la pușcărie”, „Taci dracu de panaramă penală”, „marș tu, fă jegoaso” sau „mai lasă-mă cu interlopii tăi”! Astea sunt mesajele primite de la interlopi. Într-o seară am primit mesaje de la ora 20 la ora 23. Mi-au spus să-l sun pe Talpeș, pe Dragnea, sună pe cine vrei tu, erau mesajele celor de la Romprest. Există dovada în mesaje că persoana care m-a amenințat are legătură cu mafia de la Romprest.

E clar că cineva protejează aceste persoane, ancheta trenează de 4 ani de zile, iar de 2 ani au tot încercat să mă șantajeze, în favoarea lor, la Compania Aeroporturi București Sorin Grindeanu a știut de aceste șantaje, dar n-a făcut nimic, deci, cineva protejează această gașcă. Sunt conectați la nivel înalt cu personaje conectate la servicii. După sărbători am să fac plângere la Comisia de petiții și abuzuri de la Parlament împotriva CNA. Am câștigat 6 procese împotriva CNA și au fost anulate. Deci, la CNA e vorba despre altceva, nu despre apărarea interesului public”, a declarat Anca Alexandrescu.

