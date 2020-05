Amenzi după 15 mai. Vela: Dacă vedeți pe cineva în metrou care strănută și nu are mască, sunați instant la 112

Vela a mentionat ca, cel putin la metrou, in Bucuresti, vor fi politisti care vor veghea ca oamenii sa aiba masca, dar a cerut vigilenta si de la cetateni, sfatuindu-i sa sune "instat" la 112 daca, de exemplu, vad o persoana care stranuta in metrou si nu are masca.

"La toate gurile de metrou o sa avem si oameni de ordine. Puteti suna instant la 112 (daca vedeti pe cineva in metrou fara masca - n.red.). Daca nu are masca si stranuta poate avea dosar penal. A avut un comportament care s-a incadrat in zona penalului si a contribuit la raspandirea bolilor cu buna stiinta. Adica a si stranutat si n-a avut nici masca. Noi nu intram in cazarma, vom apara cetatenii. Vom fi prezenti in strada si vom avea si masuri coercitive pentru fiecare fapta. Am gasit formula parlamentara pentru a nu intra in conflict", a afirmat Vela, citat de ziare.com.

"La intrarile metroului vor fi forte de ordine care nu vor accepta sa intre cineva in statia de metrou fara masca. Deocamdata, discutia a fost doar de metrou, nu am avut o discutie si cu transportul public in comun. Tine de autoritatile locale. Probabil vom gasi solutii. Incercam sa evaluam, nu trebuie sa militarizam toata tara pe ideea ca oamenii sunt de rea credinta. Cred ca se vor linisti cand vor vedea ca, pana saptamana viitoare, vom avea si masuri coercitive foarte transparente", a mai spus Vela.

Totodata, Vela a vorbit si despre amenzile pentru care autoritatile incearca sa gaseasca un cadru legislativ in aceasta perioada, oferind cateva exemple concrete de situatii, dar nu si de cuantumuri.

"Daca nu aveti masca, daca o societate nu isi decaleaza programul ca sa reduca presiunea de pe transportul public, daca se face o alta activitate decat cea permisa... sa se deschida un restaurant, o terasa... Vor fi amenzi si pentru grupuri mai mari de 3 persoane sau pentru un sport de echipa care nu este autorizat", a precizat Vela.